Η πορεία του Ντανίλο Γκαλινάρι αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ηγεσίας, συνέπειας και επαγγελματισμού στον παγκόσμιο αθλητισμό.

Ξεκίνησε στα 19 του χρόνια με την Ολύμπια Μιλάνο, όπου κυριάρχησε στο ιταλικό πρωτάθλημα και αναδείχθηκε MVP τη σεζόν 2007–08.

Η απόδοσή του προσέλκυσε άμεσα το ενδιαφέρον του ΝΒΑ, και το 2008 οι Νιου Γιορκ Νικς τον επέλεξαν στο νούμερο 6 του Draft.

Παρά τις αρχικές δυσκολίες και την έντονη πίεση του Madison Square Garden, ο Γκαλινάρι γρήγορα απέδειξε την αξία του.

Με σταθερή εξέλιξη και υψηλή αγωνιστική νοοτροπία, καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο αξιόπιστους Ευρωπαίους παίκτες της λίγκας.

Σε 14 σεζόν στο ΝΒΑ φόρεσε τη φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς, Λος Άντζελες Κλίπερς, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Ατλάντα Χοκς, Μπόστον Σέλτικς, Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, Ντιτρόιτ Πίστονς και Μιλγουόκι Μπακς.

Παρέμεινε 16 χρόνια στην Αμερική, αντιμετωπίζοντας δύο σοβαρούς τραυματισμούς, χωρίς όμως να χάσει την αποφασιστικότητά του.

Την τελευταία του σεζόν επέλεξε να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του Πουέρτο Ρίκο. Καθοδήγησε τη Βακέρος ντε Μπαγιαμόν σε μια πρωταθληματική πορεία, σημειώνοντας 19.3 πόντους και 6 ριμπάουντ σε 31.7 λεπτά ανά παιχνίδι. Ολοκλήρωσε την καριέρα του ως πρωταθλητής και MVP των τελικών.