Η μάχη κατά της γήρανσης δεν ανήκει πια στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Για πρώτη φορά, μια εταιρεία βιοτεχνολογίας καταθέτει πατέντα για ένα «εμβόλιο αντιγήρανσης», το οποίο στοχεύει όχι απλώς να επιβραδύνει τη φθορά του οργανισμού, αλλά να διδάξει το ανοσοποιητικό πώς να εντοπίζει και να καταστρέφει τα γερασμένα, δυσλειτουργικά κύτταρα που συσσωρεύονται με το πέρασμα του χρόνου.

Το νέο σκεύασμα με την ονομασία SenoVax, από τον όρο senescent cells (γερασμένα κύτταρα) έχει αναπτυχθεί από την Immorta Bio, η οποία φιλοδοξεί να ανοίξει τον δρόμο σε μια εντελώς νέα εποχή ιατρικής: την αντιμετώπιση της γήρανσης ως θεραπεύσιμης βιολογικής διαδικασίας.

Πώς λειτουργεί; Το SenoVax στοχεύει τα λεγόμενα γερασμένα κύτταρα (senescent cells), τα οποία: συσσωρεύονται με την ηλικία, προκαλούν φλεγμονές, επιταχύνουν την εμφάνιση νόσων και συμβάλλουν στην ανάπτυξη καρκίνων.

Σήμερα, ο οργανισμός μας δεν τα απομακρύνει αποτελεσματικά. Το εμβόλιο επιχειρεί να δώσει στο ανοσοποιητικό το «κλειδί» αναγνώρισής τους.

Τι πέτυχε μέχρι τώρα; Σε πειράματα σε ζώα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι επιβραδύνθηκε η διαδικασία γήρανσης, μειώθηκαν πολλοί τύποι όγκων, ενώ βελτιώθηκαν δείκτες υγείας που παραδοσιακά επιδεινώνονται με την ηλικία.

Ωστόσο, όλα αυτά αποτελούν πρώιμα ευρήματα και δεν υπάρχει ακόμα καμία ένδειξη αποτελεσματικότητας ή ασφάλειας σε ανθρώπους.

Η Immorta Bio ετοιμάζει τώρα την πρώτη κλινική δοκιμή, η οποία θα ξεκινήσει με ασθενείς που πάσχουν από προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα.

Αν το φάρμακο αποδειχθεί ασφαλές στη συγκεκριμένη ομάδα, μπορεί μελλοντικά να χρησιμοποιηθεί σε κλινικές δοκιμές για άλλες παθήσεις που σχετίζονται με τη γήρανση ίσως ακόμη και για την ίδια τη διαδικασία γήρανσης.

Τι λένε οι επιστήμονες; Οι ερευνητές μιλούν για μια τεχνολογία με τεράστιες προοπτικές, που μπορεί να αλλάξει το πώς αντιλαμβανόμαστε το γήρας από αναπόφευκτο στάδιο της ζωής σε βιολογική διαδικασία που μπορεί να επιβραδυνθεί ή να τροποποιηθεί.

Όμως προειδοποιούν: δεν υπάρχουν ακόμη αποτελέσματα σε ανθρώπους, οι δοκιμές θα διαρκέσουν χρόνια και η κλινική επιτυχία δεν είναι εγγυημένη.

Το SenoVax αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα εγχειρήματα της σύγχρονης βιοϊατρικής: ένα πιθανό εργαλείο που δεν στοχεύει σε μία ασθένεια, αλλά σε έναν θεμελιώδη μηχανισμό της ανθρώπινης φθοράς. Το αν θα αλλάξει τον τρόπο που γερνάμε, μένει να αποδειχθεί. Προς το παρόν, η επιστήμη κάνει το επόμενο, διστακτικό αλλά ιστορικό βήμα.