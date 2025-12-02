Κανονικά θα λειτουργήσουν όλες οι λαϊκές αγορές της Αττικής την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ).

Όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία, «όλοι οι πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγοί της Αττικής δηλώνουμε την αντίθεσή μας στην άδικη φορολόγηση με τρόπο τεκμαρτό για απολύτως ανύπαρκτα εισοδήματα και στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής χωρίς ουσιαστικό διάλογο».

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι τα ζητήματα αυτά αποτελούν βασικές διεκδικήσεις του κλάδου, ενώ ζητείται από το Υπουργείο Οικονομικών η άμεση έναρξη ουσιαστικού και συγκεκριμένου διαλόγου.

Η ΠΟΣΠΛΑ αναγνωρίζει ότι οργανωτικές αδυναμίες σε πανελλήνιο επίπεδο δεν επιτρέπουν προς το παρόν τη συνολική και κοινή έκφραση των αιτημάτων των πωλητών.

Τέλος, η Ομοσπονδία προειδοποιεί πως, αν οι επερχόμενες συζητήσεις με το Υπουργείο Οικονομικών οδηγηθούν σε αδιέξοδο, η ΠΟΣΠΛΑ, μαζί με την Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής, θα πρωτοστατήσουν σε κάθε αναγκαία αγωνιστική διεκδίκηση, με τεκμηριωμένη στάση και σαφή επιχειρήματα, όπως έχουν πράξει και στο παρελθόν.