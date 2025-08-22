Τη λήψη άμεσων μέτρων για την ενίσχυση των λαϊκών αγορών με τη χορήγηση νέων επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών αποφάσισαν χθες το Υπουργείο Ανάπτυξης και οι εκπρόσωποι του κλάδου, με στόχο την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών και την άμεση προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε υπό τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, και τον γενικό γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Σωτήρη Αναγνωστόπουλο, παρουσία εκπροσώπων των σημαντικότερων ομοσπονδιών του χώρου.

Η Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών σημείωσε σε ανάρτησή της ότι η συνάντηση διεξήχθη σε κλίμα συνεργασίας και από κοινού αναγνώρισης της ανάγκης για θεσμική αναβάθμιση των λαϊκών αγορών. Συμμετείχαν η Γενική Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Ελλάδος διά του προέδρου της Άγγελου Δερετζή, στελέχη της ΠΟΣΠΛΑ με τον πρόεδρο Χρήστο Λέο, καθώς και εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής ‘Ερμής’. Όλοι οι παρευρισκόμενοι μετέφεραν τη φωνή εκατοντάδων επαγγελματιών κι παραγωγών από όλη τη χώρα, υπογραμμίζοντας τη καθολική αντιπροσωπευτικότητα του θεσμού.

Δέσμευση για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ο υπουργός Ανάπτυξης ανέλαβε την υλοποίηση σημαντικών προτάσεων που έχουν κατατεθεί από τα συλλογικά όργανα του κλάδου, επιβεβαιώνοντας πως βασική προτεραιότητα αποτελεί ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Μέσα στις επόμενες ημέρες προγραμματίζεται νέα συνάντηση των φορέων του κλάδου με τον Σωτήρη Αναγνωστόπουλο, προκειμένου να καθοριστούν οι λεπτομέρειες της εφαρμογής των αλλαγών και να διαμορφωθεί το αποτελεσματικότερο σχήμα προσαρμογής του νόμου 4849/2021 στις ανάγκες των επαγγελματιών και παραγωγών.

Νέα πνοή και προοπτική για τους επαγγελματίες

Η απόφαση για την άμεση έκδοση νέων αδειών θεωρείται σημαντική τομή για τον θεσμό των λαϊκών αγορών, καθώς διευκολύνει ουσιαστικά την είσοδο νέων επαγγελματιών και παραγωγών. Η εν λόγω πρωτοβουλία εκτιμάται πως θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό, θα διευρύνει τις επιλογές για τους καταναλωτές και θα διαμορφώσει καλύτερες προοπτικές για τις μελλοντικές γενιές επαγγελματιών του κλάδου.

Η συνάντηση αυτή ανέδειξε την ενότητα και τη συλλογική αποφασιστικότητα του κλάδου να διεκδικήσει και να κατοχυρώσει την αναβάθμιση και τη θωράκιση ενός θεσμού που, όπως επισημάνθηκε, “ανήκει σε όλους”.