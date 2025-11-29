Χωρίς λαϊκές αγορές θα μείνει η χώρα την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, καθώς η Γενική Συνομοσπονδία Παραγωγών – Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Ελλάδας αποφάσισε την προκήρυξη 24ωρης απεργίας.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Συνομοσπονδίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «όπως προέκυψε χθες βράδυ από το συμβούλιο της γενικής συνομοσπονδίας, θα γίνουν δυναμικές κινητοποιήσεις ώστε να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα του κλάδου». Η κινητοποίηση αφορά την αντίδραση των παραγωγών και πωλητών στην επικείμενη εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής, στην τεκμαρτή φορολόγηση και στα συνεχή, όπως αναφέρουν, δυσβάσταχτα φορολογικά εμπόδια.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου δηλώνουν, παράλληλα, τη στήριξή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις που αναμένεται να πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες.