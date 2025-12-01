Σε τεντωμένο σκοινί βρίσκονται οι σχέσεις ΗΠΑ – Βενεζουέλας, καθώς ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο κατηγορεί ευθέως τον Ντόναλντ Τραμπ ότι σχεδιάζει στρατιωτικό πλήγμα κατά της χώρας του, με στόχο – όπως υποστηρίζει – να υφαρπάξει τον ενεργειακό της πλούτο και ιδιαίτερα τα πετρέλαια.

Ο Μαδούρο επανεμφανίστηκε δημόσια ύστερα από αρκετές ημέρες απουσίας, γεγονός που είχε πυροδοτήσει φήμες περί διαφυγής του στο εξωτερικό λόγω φόβου αμερικανικής επέμβασης. Με την παρουσία του θέλησε να διαψεύσει τα σενάρια και να εμφανιστεί ως σταθερός ηγέτης εν μέσω κρίσης.

«Σήμερα, η Βενεζουέλα είναι μία χώρα που κάνει πρόοδο. Η Βενεζουέλα είναι άτρωτη, αλώβητη, ανίκητη», δήλωσε ο πρόεδρος, επιχειρώντας να ενισχύσει το ηθικό των πολιτών του.

Ο Μαδούρο κατηγορεί τον Τραμπ πως επιδιώκει να επιτεθεί στη χώρα του και ζητά τη στήριξη του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών. Υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εποφθαλμιούν τα τεράστια πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βενεζουέλας.

«Κυρώσεις, απειλές, αποκλεισμοί, οικονομικός πόλεμος. Οι Βενεζουελάνοι δεν πτοούνται», πρόσθεσε ο Μαδούρο, επιμένοντας πως η χώρα του αντέχει την πίεση.

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως, υπολογιζόμενα σε περίπου 300 δισ. βαρέλια, δηλαδή το 18,17% των παγκόσμιων αποθεμάτων. Παρά τον πλούτο αυτό, η παραγωγή παραμένει χαμηλή λόγω οικονομικών και πολιτικών παραγόντων, μεταξύ των οποίων και οι αμερικανικές κυρώσεις.

Η ημερήσια παραγωγή πετρελαίου φθάνει τα 2.355.424 βαρέλια, κατατάσσοντας τη χώρα στη 12η θέση παγκοσμίως, με ετήσιες εξαγωγές περίπου 4,05 δισ. δολαρίων. Για σύγκριση, η Σαουδική Αραβία, με μικρότερα αποθέματα, εξάγει πετρέλαιο αξίας 181 δισ. δολαρίων ετησίως.

Η επικοινωνία Τραμπ – Μαδούρο και οι αμερικανικές πιέσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μαδούρο, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το περιεχόμενο της συνομιλίας, μετά και την προειδοποίηση για πιθανό αποκλεισμό του εναέριου χώρου της Βενεζουέλας.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Νικολάς Μαδούρο: Μπορείς να σώσεις τον εαυτό σου και τους πιο κοντινούς σου ανθρώπους, αλλά πρέπει να φύγεις τώρα από τη χώρα», μετέδωσε το CBS.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο Τραμπ απέρριψε πρόταση του Μαδούρο, ο οποίος φέρεται να ζήτησε διεθνή αμνηστία και να διατηρήσει τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων, προσφέροντας ως αντάλλαγμα τη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών.

Η εφημερίδα Washington Post αποκάλυψε ότι σε μία από τις αμερικανικές επιθέσεις τον περασμένο Σεπτέμβριο, εναντίον σκαφών στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, ο τότε υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ φέρεται να διέταξε δεύτερο πλήγμα κατά όσων είχαν επιζήσει από την πρώτη επίθεση.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Τραμπ θα συμμετάσχει σε συνεδρίαση της ομάδας εθνικής ασφάλειας για τη Βενεζουέλα, τονίζοντας πως «πολλές επιλογές είναι στο τραπέζι».

Όπως επισημαίνει το CNN, η εντατικοποίηση των αμερικανικών απειλών αυξάνει τις πιθανότητες στρατιωτικής δράσης, καθώς ο Τραμπ επιδιώκει να πιέσει το καθεστώς του Καράκας και να επιδείξει αποφασιστικότητα.

Κάθε δημόσια δήλωση του Αμερικανού προέδρου ενισχύει τον κίνδυνο κλιμάκωσης, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε στρατιωτική σύγκρουση – ένα πολιτικά ριψοκίνδυνο βήμα, δεδομένης της δυσαρέσκειας της κοινής γνώμης απέναντι σε νέες πολεμικές εμπλοκές.

Σύμφωνα με το CNN, ο Τραμπ σχεδιάζει να συγκαλέσει σύσκεψη στο Λευκό Οίκο το βράδυ της Δευτέρας για τα επόμενα βήματα. Στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχουν ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού στρατηγός Νταν Κέιν, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, η επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς και ο ανώτερος σύμβουλος Στίβεν Μίλερ.