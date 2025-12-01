Καθώς ο Νικολάς Μαδούρο φέρεται ότι αναζητεί δίχτυ ασφαλείας στην Άγκυρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν θεαματικά την πίεση στη Βενεζουέλα, ανακοινώνοντας πως ο εναέριος χώρος της είναι «κλειστός στο σύνολό του» και προκαλώντας την οργή του Καράκας που καταγγέλλει «εχθρική ενέργεια» και «αποικιοκρατική απειλή» ξεκινώντας στρατιωτικά γυμνάσια. Και ενώ ως όχημα προβάλλονται κατηγορίες κατά του Μαδούρο για διακίνηση ναρκωτικών, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωνε την ίδια ώρα έτοιμος να απονείμει χάρη σε έναν ηγέτη της Κεντρικής Αμερικής καταδικασμένο για διακίνηση τεράστιων ποσοτήτων κοκαΐνης: τον πρώην πρόεδρο της Ονδούρας Χουάν Ορλάντο Χερνάντες. Στρατιωτικό μπρα-ντε-φερ από τη μια και επιείκεια για πρωταγωνιστές του ναρκεμπορίου από την άλλη, σε μια περιοχή που βυθίζεται ξανά σε ακραία γεωπολιτική αστάθεια.

«Προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες, πιλότους, λαθρεμπόρους ναρκωτικών και διακινητές ανθρώπων», έγραψε με κεφαλαία γράμματα ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο δίκτυό του, το Truth Social, «παρακαλώ να θεωρήσετε ότι Ο ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ». Ταυτόχρονα η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση στη Βενεζουέλα με μια μείζονα στρατιωτική ανάπτυξη στην Καραϊβική, όπου βρίσκεται και το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο.

Το Καράκας διαψεύδει και επιμένει ότι αληθινός στόχος της Ουάσιγκτον είναι μια αλλαγή καθεστώτος και να βάλει χέρι στα πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας. Η κυβέρνηση του προέδρου Μαδούρο κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιδεικνύουν «αποικιοκρατικές φιλοδοξίες» στη Λατινική Αμερική και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να απορρίψει αυτό που χαρακτήρισε ανήθικη πράξη επιθετικότητας. Πρόκειται για «μια εχθρική, μονομερή και αυθαίρετη πράξη, ασύμβατη με τις πιο στοιχειώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου» τόνισε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών. Ακολούθως οι ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας πραγματοποίησαν στρατιωτικά γυμνάσια κατά μήκος των ακτών της χώρας.

Οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου πλήγματα εναντίον περισσότερων από 20 σκαφών της Βενεζουέλας ύποπτων για λαθρεμπόριο ναρκωτικών σε Καραϊβική και Ειρηνικό, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 ανθρώπους, χωρίς να παράσχουν αποδείξεις για τη δράση τους.

Τις τελευταίες ημέρες συνεχής δραστηριότητα αμερικανικών μαχητικών αεροπλάνων καταγράφεται σε απόσταση μερικών δεκάδων χιλιομέτρων από τις ακτές της Βενεζουέλας, σύμφωνα με ιστότοπους που παρακολουθούν τα αεροσκάφη. Οι «New York Times» αποκάλυψαν ότι οι Τραμπ και Μαδούρο συζήτησαν ωστόσο πρόσφατα τηλεφωνικά για μια ενδεχόμενη συνάντησή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανάλυση της «Washington Post», οι δεσμοί του Μαδούρο με την Τουρκία θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο ώστε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας να αναζητήσει ασφαλές καταφύγιο σε τουρκικό έδαφος σε περίπτωση που αποφασίσει να εγκαταλείψει το Καράκας. Η εφημερίδα ανέφερε εκτιμήσεις αμερικανών αξιωματούχων και περιφερειακών αναλυτών που θεωρούν ολοένα και περισσότερο την Τουρκία ως τον προορισμό που ταιριάζει καλύτερα στις πολιτικές ανάγκες και τις προσωπικές προτιμήσεις του Μαδούρο, τη στιγμή που η εξουσία του δοκιμάζεται. Παρότι ο Μαδούρο εξακολουθεί να αρνείται ότι εξετάζει το ενδεχόμενο εξορίας, δηλώνοντας σε υποστηρικτές του στο Καράκας ότι θα υπερασπιστεί «κάθε εκατοστό» του βενεζουελανικού εδάφους, η «WP» επισημαίνει ότι η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει στρατιωτικά μέσα στην Καραϊβική ως μέρος της εκστρατείας πίεσης.

Μιλώντας στο Air Force One καθ’ οδόν προς τη Φλόριντα, ο Τραμπ αρνήθηκε να εξηγήσει τον ακριβή σκοπό της τετράμηνης εκστρατείας του κατά της Βενεζουέλας, αν και πολλοί υποψιάζονται ότι έχει στόχο την ανατροπή του Μαδούρο. Παρότι Ρωσία, Κούβα και Ιράν παραμένουν βασικοί διεθνείς εταίροι του Μαδούρο, ειδικοί που μίλησαν στην εφημερίδα αναφέρουν ότι καμία από τις τρεις χώρες δεν προσφέρει τον συνδυασμό ασφάλειας, πολιτικής ευελιξίας και διεθνούς νομιμοποίησης που προσφέρει η Τουρκία. «Αυτή είναι η επιλογή που λειτουργεί για τις δύο πλευρές» ανέφερε ειδικός, υποστηρίζοντας ότι παρέχει στον Μαδούρο ασφάλεια και στον Τραμπ ένα πολιτικά αποδεκτό αποτέλεσμα.

Την Παρασκευή ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή του για απονομή χάριτος στον πρώην πρόεδρο της Ονδούρας Χουάν Ορλάντο Χερνάντες, ο οποίος εκτίει στις Ηνωμένες Πολιτείες πολυετή ποινή κάθειρξης για λαθρεμπόριο ναρκωτικών.