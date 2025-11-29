Η Βενεζουέλα κατήγγειλε το μήνυμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το οποίο ο εναέριος χώρος της χώρας θα πρέπει να θεωρείται «εντελώς κλειστός». Το Καράκας έκανε λόγο για «αποικιοκρατική απειλή» και προειδοποίησε ότι πρόκειται για ενέργεια που θίγει την εθνική κυριαρχία.

«Η Βενεζουέλα καταγγέλλει και καταδικάζει την αποικιοκρατική απειλή που υποτίθεται ότι επηρεάζει την κυριαρχία του εναέριου χώρου της, αποτελώντας έτσι μια νέα εξωφρενική, παράνομη και αδικαιολόγητη επίθεση εναντίον του λαού της Βενεζουέλας», αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Η τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ ήρθε καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν την πίεση προς τη Βενεζουέλα, αναπτύσσοντας σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις στην Καραϊβική. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, ενώ γίνεται λόγος και για πιθανά χερσαία πλήγματα στο έδαφος της χώρας, στο πλαίσιο της καταπολέμησης των καρτέλ ναρκωτικών.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας «απορρίπτει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το μήνυμα που μεταδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον πρόεδρο Τραμπ», στο οποίο, όπως αναφέρει, «ισχυρίζεται ότι εφαρμόζει με εξωεδαφικό τρόπο την παράνομη δικαιοδοσία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα». Η ανακοίνωση προσθέτει ότι ο Τραμπ «προσπαθεί με παράδοξο τρόπο να δώσει εντολές και να απειλήσει την κυριαρχία του εθνικού εναέριου χώρου, την εδαφική ακεραιότητα, την ασφάλεια της αεροπορίας και την πλήρη κυριαρχία του κράτους της Βενεζουέλας».

«Αυτό το είδος δηλώσεων συνιστά εχθρική, μονομερή και αυθαίρετη πράξη, ασύμβατη με τις πλέον βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου και εντάσσεται σε μια συνεχή πολιτική επιθετικότητας κατά της χώρας μας», προσθέτει το υπουργείο.

Αναστολή πτήσεων επαναπατρισμού

Το Καράκας εκτιμά ότι με την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, η Ουάσινγκτον «αναστέλλει μονομερώς τις πτήσεις που μεταφέρουν Βενεζουελάνους μετανάστες», οι οποίες πραγματοποιούνται τακτικά στο πλαίσιο του επαναπατρισμού παράτυπων μεταναστών από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Μέχρι σήμερα, 75 πτήσεις έχουν πραγματοποιηθεί για τον επαναπατρισμό 13.956 ανθρώπων», υπενθυμίζεται στην ανακοίνωση. Οι πτήσεις αυτές συνέχιζαν να εκτελούνται παρά την ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών.

Κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τη Βενεζουέλα ότι διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διακίνηση ναρκωτικών προς την αμερικανική αγορά. Το Καράκας απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι ο πραγματικός στόχος των ΗΠΑ είναι η αλλαγή καθεστώτος και ο έλεγχος των πλούσιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Παρά τις ανακοινώσεις, το αεροδρόμιο Μαϊκετία, που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα Καράκας, λειτουργούσε κανονικά, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, ο οποίος παρατήρησε κανονικές προσγειώσεις και απογειώσεις αεροσκαφών.