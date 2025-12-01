Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανάρτησε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενημέρωσης, της πρόληψης και της κοινωνικής στήριξης απέναντι στον ιό HIV. Όπως αναφέρει, «η Παγκόσμια Ημέρα γίνεται η αφορμή για να τιμήσουμε τη μνήμη όσων χάθηκαν από AIDS, να στηρίξουμε όσους ζουν με HIV και να ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας για να τερματιστεί οριστικά αυτή η φριχτή επιδημία».

Ο πρωθυπουργός επισημαίνει ότι, παρά την εντυπωσιακή επιστημονική πρόοδο, ο στόχος για οριστική εξάλειψη της νόσου δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Τονίζει ότι «τα άλματα της ιατρικής επιτρέπουν σήμερα σε εκατομμύρια πολίτες να ζουν μια υγιή ζωή, αρκεί να έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία», ωστόσο πολλοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κοινωνική απομόνωση και έλλειψη φροντίδας.

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, σχεδόν οι μισές από τις νέες διαγνώσεις HIV στην Ευρώπη φέτος έγιναν καθυστερημένα, ενώ στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί συνολικά 21.815 περιστατικά λοίμωξης, πολλά εκ των οποίων δεν έφτασαν εγκαίρως στο σύστημα υγείας. Όπως σημειώνει, «η άγνοια και ο εφησυχασμός συνεχίζουν να μας απειλούν».

Στο μήνυμά του καταλήγει ότι «Κοινωνία και Πολιτεία καλούμαστε να αποτινάξουμε το στίγμα και τις διακρίσεις», υπογραμμίζοντας πως το Εθνικό Σύστημα Υγείας παρέχει δωρεάν διάγνωση και θεραπεία σε όσους ζουν με τον HIV. Επίσης, ήδη συνταγογραφείται η προληπτική αγωγή (PrEP), την οποία έχουν λάβει 800 πολίτες.

Ο πρωθυπουργός καταλήγει με μήνυμα αισιοδοξίας, επισημαίνοντας ότι η ενημέρωση και η κατανόηση αποτελούν τα πιο ισχυρά όπλα απέναντι στον φόβο και στις προκαταλήψεις, στη μάχη για ένα μέλλον χωρίς HIV/AIDS.