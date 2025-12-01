Ο Φωκάς Ευαγγελινός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno και μίλησε στη Φαίη Σκορδά για τη διαδρομή του, τις καλλιτεχνικές του επιλογές και τις εμπειρίες του από τη Eurovision.

Όπως αποκάλυψε, αυτό που τον συναρπάζει περισσότερο είναι η σκηνοθεσία και η επικοινωνία με τους ανθρώπους. «Ήμουν στη σχολή Εμποροπλοιάρχων. Ξεκίνησα με το καράβι να κάνω ένα άλλο ταξίδι και είπα θα γίνω χορευτής, γιατί νιώθω ότι υπάρχω μέσα από αυτό, μου αρέσει. Δούλεψα πολύ σκληρά, γιατί ξεκίνησα αργά, 21 χρονών. Οι άλλοι είχαν ήδη φτάσει. Εγώ ήξερα που μπορώ να φτάσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού, ο γνωστός χορογράφος σημείωσε: «Η Eurovision ήταν ένας θεσμός που πήγα πρώτη φορά το 2004 με τον Σάκη Ρουβά και μετά με την Έλενα Παπαρίζου και είναι κάτι που έχω αγαπήσει. Έβλεπα Eurovision, αλλά μέσα από τη διαδικασία και την τριβή το αγάπησα. Έχω έρθει σε επαφή με άτομα του εξωτερικού που σέβονται τη δουλειά μου. H Eurovision μου άνοιξε πόρτες στο εξωτερικό».

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες συμμετοχές της Ελλάδας, ο Ευαγγελινός τόνισε: «Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει καλύτερη θέση στον διαγωνισμό με την Μαρίνα Σάττι. Με την Κλαυδία υπήρχε ένα συγκλονιστικό team».

Ο Φωκάς Ευαγγελινός αναφέρθηκε επίσης στους ανθρώπους που τον στηρίζουν, επισημαίνοντας ότι στο πλευρό του βρίσκονται οι φίλοι του και ο άνθρωπός του, ο οποίος αποτελεί τον πιο αυστηρό του κριτή.

Τέλος, αποκάλυψε πως ετοιμάζει μια μεγάλη καλλιτεχνική παραγωγή μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο και την Έλενα Παπαρίζου, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το νέο αυτό εγχείρημα.