Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών στην ΕΡΤ για τον εθνικό τελικό και την Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε.

Στην κούρσα για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Βιέννη συμμετέχουν γνωστοί και νέοι καλλιτέχνες, σόλο ερμηνευτές, ντουέτα, μπάντες και εκπρόσωποι κάθε μουσικού είδους, δημιουργώντας ένα πολυμορφικό σκηνικό.

Το Eurovisionfun.com δημοσίευσε αναλυτικά ονόματα πολλών συμμετεχόντων, ανάμεσά τους οι:

Andry Lagiou Ναυσικά Kianna Blackbird Holly Grace Mike Vasiliades Κίρκη Rosanna Mailan Λεωνίδας Παντελάκης Nik Arpid Orsalios Victoria Anastasia Aura & Andreas Habibi Dimmy Rizou Cain Grand Βίλλυ Ραζή Jimmy Sion Argie Gudo Βασίλης Άνης & Δημήτρης Καπετανάκης Τζένη Γεωργιάδη Deterrents Stef Magnolia Θοδωρής Νεοφώτιστος Πέννυ Μπαλτατζή Idra Kayne Χρυσηίδα Γκαγκούτη Σωτήρης Κωνσταντή Dorothea Μαυρίκιος Μαυρικίου Αλέξης Νίκολας Alexandra Koniak Εμμανουέλα Χιωτάκη Δήμητρα Σαββα Φανή Μελεμενη Μαριέττα Βασιλάκη Γιάννης Βασιλώτος Αλεξάνδρα Σιετή Χάρις Σάββα Γιάννης Λάφης Markirra Tianora Marseaux Akylas Mikay Lou Is ΖΑΦ Κωνσταντίνος Θανόπουλος Mitsos Dinamiss Σπύρος Μιχαήλ Παπαδόπουλος Μαρίκα Παπάζογλου Δημήτρης Σαμόλης Joanne Revery Σταύρος Πηλιχός Good job Nicky Σταύρος Σαλαμπασόπουλος Desi G George Anton Evangelia Spheyiaa Christiana Loizu Νίκος Γκανος & Claydee Léona Lionder Νικόλας Χρηστίδης & Παύλος Φράγκος VAYA Natalia Dusso Xannova Xan RIKKI Παναγιώτης Κουτρουζάς Βασίλης Πλυταριάς Γεωργία Τσετσώνη Πάνος Τσέρπες Loula Sav Anna Poltz Christina Luca Dolleesi Διονύσιος Κωστής Στέλλα Γεωργιάδου Νίνα Λοτσάρη Aaron Sibley NWAINA Drew Melano Παντελής Καστανίδης Invent Άρις Πετράκης Giulio Filippo D’Errico Nicky Glossom Χριστίνα Ξηρόκωστα

Στη συνέχεια, μια ειδική επιτροπή της ΕΡΤ θα αξιολογήσει όλες τις συμμετοχές και θα επιλέξει έως και 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον εθνικό τελικό. Τα μέλη της επιτροπής θα παραμείνουν μυστικά μέχρι το τέλος της διαδικασίας, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν εξωτερικές επιρροές.

Ο εθνικός τελικός θα διεξαχθεί σε τρεις βραδιές, σε χώρο και ημερομηνία που θα ανακοινώσει η ΕΡΤ. Η πρόκριση στον τελικό θα καθοριστεί αποκλειστικά από το τηλεοπτικό κοινό, με επτά τραγούδια να περνούν από κάθε ημιτελικό. Στον μεγάλο τελικό, το αποτέλεσμα θα προκύψει από 50% ψήφο τηλεοπτικού κοινού και 50% δύο κριτικές επιτροπές – μία εγχώρια και μία διεθνής – όπως και πέρσι.