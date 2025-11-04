Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών στην ΕΡΤ για τον εθνικό τελικό και την Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε.

Στην κούρσα για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Βιέννη συμμετέχουν γνωστοί και νέοι καλλιτέχνες, σόλο ερμηνευτές, ντουέτα, μπάντες και εκπρόσωποι κάθε μουσικού είδους, δημιουργώντας ένα πολυμορφικό σκηνικό.

Το Eurovisionfun.com δημοσίευσε αναλυτικά ονόματα πολλών συμμετεχόντων, ανάμεσά τους οι:

  1. Andry Lagiou
  2. Ναυσικά
  3. Kianna
  4. Blackbird
  5. Holly Grace
  6. Mike Vasiliades
  7. Κίρκη
  8. Rosanna Mailan
  9. Λεωνίδας Παντελάκης
  10. Nik Arpid
  11. Orsalios
  12. Victoria Anastasia
  13. Aura & Andreas Habibi
  14. Dimmy Rizou
  15. Cain Grand
  16. Βίλλυ Ραζή
  17. Jimmy Sion
  18. Argie Gudo
  19. Βασίλης Άνης & Δημήτρης Καπετανάκης
  20. Τζένη Γεωργιάδη
  21. Deterrents
  22. Stef Magnolia
  23. Θοδωρής Νεοφώτιστος
  24. Πέννυ Μπαλτατζή
  25. Idra Kayne
  26. Χρυσηίδα Γκαγκούτη
  27. Σωτήρης Κωνσταντή
  28. Dorothea
  29. Μαυρίκιος Μαυρικίου
  30. Αλέξης Νίκολας
  31. Alexandra Koniak
  32. Εμμανουέλα Χιωτάκη
  33. Δήμητρα Σαββα
  34. Φανή Μελεμενη
  35. Μαριέττα Βασιλάκη
  36. Γιάννης Βασιλώτος
  37. Αλεξάνδρα Σιετή
  38. Χάρις Σάββα
  39. Γιάννης Λάφης
  40. Markirra
  41. Tianora
  42. Marseaux
  43. Akylas
  44. Mikay
  45. Lou Is
  46. ΖΑΦ
  47. Κωνσταντίνος Θανόπουλος
  48. Mitsos
  49. Dinamiss
  50. Σπύρος Μιχαήλ Παπαδόπουλος
  51. Μαρίκα Παπάζογλου
  52. Δημήτρης Σαμόλης
  53. Joanne
  54. Revery
  55. Σταύρος Πηλιχός
  56. Good job Nicky
  57. Σταύρος Σαλαμπασόπουλος
  58. Desi G
  59. George Anton
  60. Evangelia
  61. Spheyiaa
  62. Christiana Loizu
  63. Νίκος Γκανος & Claydee
  64. Léona
  65. Lionder
  66. Νικόλας Χρηστίδης & Παύλος Φράγκος
  67. VAYA
  68. Natalia Dusso
  69. Xannova Xan
  70. RIKKI
  71. Παναγιώτης Κουτρουζάς
  72. Βασίλης Πλυταριάς
  73. Γεωργία Τσετσώνη
  74. Πάνος Τσέρπες
  75. Loula Sav
  76. Anna Poltz
  77. Christina Luca
  78. Dolleesi
  79. Διονύσιος Κωστής
  80. Στέλλα Γεωργιάδου
  81. Νίνα Λοτσάρη
  82. Aaron Sibley
  83. NWAINA
  84. Drew Melano
  85. Παντελής Καστανίδης
  86. Invent
  87. Άρις Πετράκης
  88. Giulio Filippo D’Errico
  89. Nicky Glossom
  90. Χριστίνα Ξηρόκωστα

Στη συνέχεια, μια ειδική επιτροπή της ΕΡΤ θα αξιολογήσει όλες τις συμμετοχές και θα επιλέξει έως και 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον εθνικό τελικό. Τα μέλη της επιτροπής θα παραμείνουν μυστικά μέχρι το τέλος της διαδικασίας, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν εξωτερικές επιρροές.

Ο εθνικός τελικός θα διεξαχθεί σε τρεις βραδιές, σε χώρο και ημερομηνία που θα ανακοινώσει η ΕΡΤ. Η πρόκριση στον τελικό θα καθοριστεί αποκλειστικά από το τηλεοπτικό κοινό, με επτά τραγούδια να περνούν από κάθε ημιτελικό. Στον μεγάλο τελικό, το αποτέλεσμα θα προκύψει από 50% ψήφο τηλεοπτικού κοινού και 50% δύο κριτικές επιτροπές – μία εγχώρια και μία διεθνής – όπως και πέρσι.

