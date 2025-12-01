Οι Τούρκοι ψαράδες συνεχίζουν να προκαλούν στο ανατολικό Αιγαίο υπό την επίβλεψη πάντα της τουρκικής ακτοφυλακής, αλιεύοντας παράνομα στα ελληνικά χωρικά ύδατα μεταξύ Αγαθονησίου και Φαρμακονησίου.

Σε νέο βίντεο-ντοκουμέντο του Star έχουν καταγραφεί 7 μεγάλες τουρκικές μηχανότρατες με ψαράδες να έχουν εισέλθει γύρω στις 2:00 το μεσημέρι εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Για πολλοστή φορά «οργώνουν» την θαλάσσια περιοχή καταστρέφοντας τους ψαρότοπούς της Ελλάδας με τα τεράστια εργαλεία βυθού που σέρνουν. Η παράνομη αλιεία τους που διήρκεσε αρκετή ώρα, έχει αποτυπωθεί στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αγαθονησίου και Φαρμακονησίου, μόλις 2 με 3 μίλια από τις ελληνικές ακτές.

Αδιάψευστος μάρτυρας επίσης είναι τα στίγματα από τα ραντάρ των δύο ελληνικών αλιευτικών σκαφών που βρίσκονταν στην ίδια περιοχή. Κι όλα αυτά συνέβησαν, όπως καταγγέλλουν, με τη συνοδεία τριών ακταιωρών της Τουρκικής Ακτοφυλακής, που προφανώς έκαναν τα στραβά μάτια στις παρανομίες τους. Όσο για την παρουσία της Ελληνικής Ακτοφυλακής, όταν έφθασαν τα περιπολικά στο σημείο, τα τουρκικά αλιευτικά είχαν ήδη αποχωρήσει.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της 18ης Νοεμβρίου δύο τουρκικά αλιευτικά δεν μπήκαν μόνο μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα στο Αγαθονήσι, συνοδευόμενα μάλιστα από δύο σκάφη της τουρκικής Ακτοφυλακής, αλλά έφτασαν στο σημείο, όταν τα τρία ελληνικά σκάφη του Λιμενικού που έφτασαν εκεί ζητώντας τους να φύγουν, να ξεκινήσουν επικίνδυνους ελιγμούς και να προσπαθήσουν να εμβολίσουν ένα από τα σκάφη του Ελληνικού Λιμενικού.

Υστερα από αυτό οι έλληνες λιμενικοί άρχισαν τα προειδοποιητικά πυρά κάνοντας τόσο τα τουρκικά αλιευτικά όσο και τα σκάφη της τουρκικής Ακτοφυλακής να φύγουν με μεγάλη ταχύτητα.

Επισημαίνεται πως τούρκοι ψαράδες και μάλιστα σε μεγάλους αριθμούς σκαφών είχαν πλησιάσει πολύ στις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με καταγγελίες ελλήνων ψαράδων, και είχαν μπει και μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα στη Σαμοθράκη, όπου είχαν φτάσει στο σημείο να τραβήξουν καραμπίνες και να πυροβολούν στον αέρα, προσπαθώντας να εκφοβίσουν τους έλληνες ψαράδες που είχαν πάει να τους απομακρύνουν. Ο δήμαρχος Αγαθονησίου Ευάγγελος Κόττορος, μιλώντας στα «ΝΕΑ», επεσήμανε πως «οι Τούρκοι έχουν αποθρασυνθεί».