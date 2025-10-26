Δεν έχουν τέλος οι προκλητικές ενέργειες των Τούρκων σε βάρος Ελλήνων αλιέων στο ανατολικό Αιγαίο.

Καπετάνιος ελληνικού αλιευτικού καταγγέλλει, ότι τουρκική ακταιωρός επιχείρησε σε απόσταση μόλις 2 ναυτικά μίλια από το Αγαθονήσι, να βουλιάξει κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς το σκάφος του. Ο καπετάνιος του αλιευτικού από τη Λέρο κατέγραψε καρέ-καρέ τη νέα προκλητική ενέργεια. Με φουλ τις μηχανές και άκρως επικίνδυνους ελιγμούς, ο Tούρκος καπετάνιος επιχείρησε το μεσημέρι Σαββάτου (25/10) να βουλιάξει το ελληνικό αλιευτικό σκάφος εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

«Είναι ελληνικά νερά, δύο ναυτικά μίλια ανατολικά από το Αγαθονήσι και 8 μίλια από την Τουρκία. Η τουρκική ακταιωρός έφυγε με δύναμη και ήρθε κατά πάνω μου, να με διώξει απειλητικά. Εκείνη την ώρα εμείς προσπαθούσαμε να πάρουμε τα δίχτυα μας πάνω, παραλίγο να χτυπήσουν οι άνθρωποι, με αποτέλεσμα να γίνει και ζημιά σε ένα μηχάνημα στη γέφυρα», περιέγραψε στο Star ο καπετάνιος του αλιευτικού, Γιώργος Καραντάνης.

Ο καπετάνιος του ελληνικού αλιευτικού καταγγέλλει επίσης, πως η τουρκική ακταιωρός έκανε τα «στραβά μάτια» τόσο στις πέντε τουρκικές μηχανότρατες, που ψάρευαν παράνομα στα ελληνικά νερά, όσο και σε μια λέμβο με διακινητές και μετανάστες που προσπαθούσαν να εισέλθουν παράνομα στη χώρα μας. Όσο για την κατάσταση με την παράνομη αλιεία από πλευράς των Τούρκων, καταγγέλλει: «Ήρθαν 35 σκάφη των Τούρκων το καλοκαίρι, μάζεψαν όλα τα ψάρια, βγήκαμε εμείς 1η Οκτώβρη και αυτή τη στιγμή δε βγάζουμε ούτε 5 κιλά ψάρια την ημέρα για να πληρώσουμε τα πετρέλαια μας».