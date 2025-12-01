Ως μια από τις πιο μελανές σελίδες στην ιστορία της Δημοκρατίας χαρακτήρισε την εμπλοκή των πολιτικών προσώπων στην υπόθεση της Novartis ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος καταθέτοντας στην Κάτω έφεση δίκη με κατηγορούμενους των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων

Ο κ. Σκερτσος κατέθεσε ως μάρτυρας που προτάθηκε από τον διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα, καθώς την περίοδο εκείνη, ήταν διευθυντής του υπουργικού του γραφείου.

Ο μάρτυρας χαρακτήρισε την εμπλοκή πολιτικών προσώπων στην υπόθεση Novartis «ως μια από τις πιο μελανές σελίδες στην ιστορία της Ελληνικής Δημοκρατίας» χαρακτηρίζοντας τότε κατηγορουμένους ψευδομάρτυρες .

«Ο κ. Στουρνάρας όταν ανέλαβε το 2012 το ΥΠΟΙΚ κλήθηκε ως μη πολιτικό πρόσωπο να υλοποιήσει δεσμεύσεις του πρώτου και του δευτέρου μνημονίου, όπως το συμψηφισμό και την εξόφληση οφειλών σε φαρμακευτικές εταιρίες. Ο Στουρνάρας δεν είχε καμία εμπλοκή στο σχεδιασμό και την ψήφιση αυτού του σχεδίου. Το να κατηγορείται ότι χρηματίστηκε για να υλοποιήσει μια απόφαση που είχε ήδη υλοποιηθεί, είναι αστείο» ανάφερε και συμπλήρωσε πως «όποιες αποφάσεις ελήφθησαν ήταν πολιτικές και αφορούσαν στα μνημόνια για να διασωθεί η ελληνική οικονομία».

Κατά το μάρτυρα, «δεν έχει λογική να δωροδοκηθεί κάποιος που δεν έχει αρμοδιότητα για να λάβει απόφαση». Μάλιστα, απαντώντας σε ερωτήσεις της έδρας σημείωσε πως «ο Γιάννης Στουρνάρας είναι ένας βαθιά έντιμος άνθρωπος και πατριώτης. Όλη η Ελλάδα χρωστάει στον Στουρνάρα γιατί έσωσε τη χώρα. Δεν μπορώ να δεχτώ οτιδήποτε αφορά στο ήθος του».

Η δίκη συνεχίζεται με καταθέσεις μαρτύρων.