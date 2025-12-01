Οι μάρκες Renault και Dacia, υπό τη επίσημη εκπροσώπηση της Grand Automotive Hellas, συνεχίζουν με επιτυχία την πορεία τους στην ελληνική αγορά.Δύο μοντέλα του Renault Group στη λίστα των φιναλίστ για το Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026 για την Ελλάδα.

To πρώτο είναι το Renault 5 E-Tech Electric, που μετά τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της Χρονιάς, διεκδικεί με αξιώσεις και τον ελληνικό τίτλο όπως και το Bigster της Dacia. Στην Ελλάδα διατίθεται από €22.400 (η τιμή περιλαμβάνει κρατική επιδότηση ΚΗ3 3.000€ και όφελος απόσυρσης ΚΗ3 1.500€)

Το ηλεκτρικό Renault 5 E-Tech είναι το πρώτο όχημα που σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου πάνω στην AmpR Small, τη νέα πλατφόρμα της Ampere που προορίζεται μόνο για ηλεκτρικά οχήματα της κατηγορίας B. Το νέο Renault-5 ξεχωρίζει για το επίπεδο πάτωμα, το μακρύ μεταξόνιο (2,54 m), το μεγαλύτερο δυνατό εσωτερικό χώρο και τη μεγαλύτερη δυνατή χωρητικότητα αποσκευών (326 λίτρα), το χαμηλότερο κέντρο βάρους και το μειωμένο βάρος (λιγότερο από 1.500 κιλά).

Φέρει ένα νέο αμφίδρομο φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος συμβατό με τις τεχνολογίες V2L (Vehicle to Load) , για φόρτιση ηλεκτρικών συσκευών μέσω του αυτοκινήτου, και V2G (Vehicle to Grid), για μεταφορά ηλεκτρικού φορτίου από το αυτοκίνητο στο δίκτυο.

Το ηλεκτρικό Renault 5 E-Tech είναι ένα ευέλικτο αυτοκίνητο που νιώθει άνετα τόσο στην πόλη όσο και στον αυτοκινητόδρομο, χάρη στον φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος 11 kW, τον φορτιστή συνεχούς ρεύματος 80 ή 100 kW και την μπαταρία έως 52 kWh που του προσφέρει αυτονομία έως 400 km με μετρήσεις βάσει του προτύπου WLTP.