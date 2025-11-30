Μια 24χρονη γυναίκα έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης σε κεντρικό σημείο του Μιλάνου, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις δύο τα ξημερώματα, κοντά σε γνωστό κατάστημα της ιταλικής πόλης. Η νεαρή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο όπου λειτουργεί ειδικό Κέντρο Παροχής Βοήθειας για θύματα Σεξουαλικής και Οικιακής Βίας.

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, η γυναίκα κατήγγειλε αμέσως το περιστατικό στους καραμπινιέρους. Το προσωπικό του καταστήματος εντόπισε και ακινητοποίησε έναν 22χρονο Ιταλό, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης.

Ο νεαρός φέρεται να είχε πιει ποτό μαζί με την 24χρονη και, αφού βγήκαν από το μαγαζί και περπάτησαν λίγα μέτρα, να της επιτέθηκε σε παρακείμενο πάρκινγκ. Πολύτιμα στοιχεία για την υπόθεση συγκέντρωσε ο ειδικός τομέας ερευνών των καραμπινιέρων, που έχει αναλάβει την προανάκριση.