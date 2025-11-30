Μια γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης έφερε στον κόσμο το μωρό της μέσα στο αυτοκίνητο, το πρωί της Κυριακής, καθώς ο τοκετός ξεκίνησε καθ’ οδόν προς το μαιευτήριο.

Η Ζαχαρένια Σ. και ο σύζυγός της, Πέτρος Δ., περίμεναν τη γέννηση της κόρης τους στις αρχές Δεκεμβρίου, ωστόσο η μικρή αποφάσισε να έρθει στον κόσμο νωρίτερα.

Οι ευτυχισμένοι γονείς περιέγραψαν στο Creta24 τη συγκλονιστική εμπειρία τους και τον τρόπο με τον οποίο η κόρη τους γεννήθηκε μέσα στο αυτοκίνητο.

Όπως αφηγήθηκαν, γύρω στις 4 τα ξημερώματα η Ζαχαρένια ένιωσε τους πρώτους πόνους. Στις 6:40 π.μ. ξεκίνησαν από το σπίτι τους στην Παντάνασσα με προορισμό το μαιευτήριο.

Περίπου ένα τέταρτο αργότερα, όταν έφτασαν στο ύψος του Εσταυρωμένου, η μέλλουσα μητέρα συνειδητοποίησε πως είχε φτάσει η στιγμή. «Πέτρο, έρχεται το μωρό», είπε στον σύζυγό της, ο οποίος σταμάτησε αμέσως το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου.

«Δύο φορές έσπρωξα και γεννήθηκε», περιέγραψε η Ζαχαρένια, εξηγώντας ότι δεν πρόλαβε καν να μετακινηθεί στο πίσω κάθισμα. Η μικρούλα γεννήθηκε στη θέση του συνοδηγού, μέσα σε λίγα λεπτά.

«Όλα έγιναν σε λίγα λεπτά», επιβεβαίωσε ο Πέτρος, ο οποίος διατήρησε την ψυχραιμία του καθ’ όλη τη διάρκεια του απρόσμενου τοκετού.

Η Ζαχαρένια θυμάται πως του είπε «Ηρέμησε και τρέχα!», τονίζοντας ότι η στάση του συζύγου της τη βοήθησε να παραμείνει ήρεμη και συγκεντρωμένη.

Ο ευτυχής πατέρας, με αλάρμ και κόρνες, κατάφερε να φτάσει γρήγορα στο μαιευτήριο, όπου η μητέρα και η νεογέννητη κόρη παραδόθηκαν σώες στη φροντίδα του ιατρικού προσωπικού.