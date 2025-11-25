Τις πολιτικές που υλοποιεί το Υπουργείο και τον απολογισμό των δράσεων της ΕΛ.ΑΣ. για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας όπως και της προστασίας των θυμάτων, έδωσε σήμερα το πρωί, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή στον στον ΑΝΤ1.

Ο υπουργός έδωσε ενδιαφέροντα στοιχεία για το θέμα της βίας κατά των γυναικών, ενώ εξέφρασε την ανησυχία του γιατί αυξάνονται τα περιστατικά, αλλά τόνισε ότι αυξάνονται και οι καταγγελίες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εγκληματικές ομάδες που έχουν εντοπιστεί στην Κρήτη, όπου, όπως είπε, έχουν σχηματιστεί 20 δικογραφίες, στην τοποθέτηση των καμερών που θα αρχίσει σε λίγες μέρες από τις περιφέρειες, αλλά και τα τροχαία και την παράνομη οπλοφορία και διακίνηση όπλων, που εκφράζονται φόβοι ότι θα ενταθεί μετά τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα των πολιτικών του Υπουργείου σχετικά με τη βία κατά των γυναικών ο κ. Χρυσοχοΐδης τα χαρακτήρισε εντυπωσιακά και ανέφερε:

• Μία στις τρεις γυναίκες που πάει για καταγγελία βάζει στο κινητό της το panic button. Δηλαδή ετησίως έχουμε περίπου [εγκατάσταση] 5.000 panic button, σε όλη τη χώρα. Κάθε μήνα έχουμε περίπου 450 καταγγελίες.

• Το 2024 η Αστυνομία συνέταξε 18.500 δικογραφίες και συνέλαβε 11.300 κακοποιητές-κατηγορούμενους. Φέτος, το 2025, στο δεκάμηνο, έχουμε 19.500 δικογραφίες και δεν έκλεισε ο χρόνος ακόμη. [Ενδεχομένως] θα πάμε στις 20.000. Και έχουμε 12.150 συλλήψεις. Πολλοί από αυτούς είναι προφυλακισμένοι. Αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει ότι έχουμε αύξηση των καταγγελιών, άρα αύξηση των δικογραφιών, αύξηση των συλλήψεων, αύξηση των προφυλακίσεων.

• Αυξήθηκε το αυτόφωρο. Αποφασίζονται μέτρα πολύ σημαντικά. Ότι δεν θα πλησιάζεις για παράδειγμα τη σύζυγό σου, τη σύντροφό σου. Δεν θα πλησιάζεις τα παιδιά, γιατί έχουμε και τα παιδιά. Πραγματικά, εδώ, θέλω να σας πω, έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά. Και εδώ είναι και η αξία, αυτό που λέμε, η προστασία του κράτους, του Κράτους Δικαίου. Και από την άλλη πλευρά, η αξία της πολιτικής, η οποία μπορεί να αλλάζει τα πράγματα.

• Το πατάνε πάρα πολύ το panic button. Και μάλιστα φέτος έχουμε αύξηση της χρήσης του, κατά 12%. Και στο 100 πέρυσι είχαμε 27.000 κλήσεις. Φέτος έχουμε 30.500 κλήσεις. Μέχρι στιγμής έχουμε αύξηση.

Καταθέτοντας με δραματικό τρόπο την προσωπική του μαρτυρία για το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας ο υπουργός τόνισε: «Κάθε φορά που θέλω να λύσω ένα θέμα, πάω και βλέπω ο ίδιος εκεί όπου ακριβώς είναι η πηγή του προβλήματος. Και πήγα σε αστυνομικά τμήματα, γραφεία ενδοοικογενειακής βίας και συνάντησα γυναίκες κακοποιημένες, χτυπημένες, παραμορφωμένες. Όπως σας το λέω, ματωμένες γυναίκες. Γυναίκες που κλαίγανε, που ντρέπονται να σε δουν στα μάτια, να σε κοιτάξουν. Πολλές φορές είχαν και παιδιά μαζί τους, τα οποία ήταν δίπλα σε ένα γραφείο του αστυνομικού τμήματος, που πολλές φορές είναι και ωραία διαμορφωμένα για να παίζουν τα παιδιά. Τραγικά πράγματα.

Με πολύ ντροπή αυτές οι γυναίκες. Και έζησα αυτό. Και έδωσα μια υπόσχεση, ότι σε αυτό το θέμα πρέπει να πάμε από πάνω. Και να δώσουμε απαντήσεις… Αυτό που με ανησυχεί, αλλά ταυτόχρονα με κάνει και αισιόδοξο, είναι ότι από τη μια αυξάνονται τα περιστατικά, αλλά στην ουσία αυξάνονται οι καταγγελίες. Δηλαδή εκεί που όλο αυτό το θέμα ήταν βυθισμένο μέσα στη σιωπή και στην ενοχή, τώρα πια έχει βγει στον “αφρό”».

Σχετικά με τους αυξημένους ελέγχους των ειδικών ομάδων της Τροχαίας και τα αποτελέσματα ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι θα συνεχιστούν, καθώς διαπιστώνονται αποτελέσματα.

Ειδικότερα, σημείωσε, Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή είχαμε 10.300 ελέγχους. Πέρυσι το ποσοστό αυτών που συλλαμβάνονταν στους ελέγχους με αλκοόλ ήταν από 3,5% έως 4%. Τώρα είναι 1,7%, με πολύ περισσότερους ελέγχους. Και οι δυνάμεις της Τροχαίας είναι πολλλυ περισσότερες και σε περισσότερα σημεία. «Θα το τελειώσουμε αυτό.

Όπως τελειώνουμε φαίνεται και με το θέμα της χρήσης κράνους. Όλα αυτά είναι πρόοδος, πολιτισμός, ασφάλεια. Είμαστε σε έναν καλό δρόμο. Με την προϋπόθεση ότι εμείς θα κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Θα συνεχίσουμε με συνέπεια, αυστηρότητα και συνέχεια στην εφαρμογή του νόμου», υπογράμμισε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Σχετικά με τη μείωση των θανάτων σε τροχαία σημείωσε: Πέρυσι είχαμε 560 περίπου νεκρούς. Φέτος έχουμε μέχρι στιγμής τα 450. Δηλαδή, 100 και πλέον λιγότερους. Αυτό είναι επίσης μια σημαντική πρόοδος.

Σχετικά, με την τοποθέτηση καμερών είπε: Σε λίγες μέρες θα μπουν της Περιφέρειας που αφορούν στην παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη. Στην Αττική θα λειτουργήσουν ηλεκτρονικά οι κάμερες. Δηλαδή, η κλήση θα έρχεται απευθείας στο κινητό. Τα λεωφορεία, σιγά σιγά, βάζουν κάμερες για να ελέγχονται οι λεωφορειόδρομοι. Και επιτέλους, μετά, μπορεί η αστική συγκοινωνία να κινείται γρήγορα.

Σχετικά με τις νέες αυστηρότερες διατάξεις του Νόμου περί Όπλων σημείωσε πως, ενδεχομένως, μέσα στην επόμενη εβδομάδα να έρθουν προς ψήφιση οι διατάξεις, που θα περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αναφορικά με τις εγκληματικές ομάδες που έχουν εντοπιστεί στην Κρήτη, είπε πως, «οι ενδείξεις είναι ότι αυτή τη στιγμή η Αστυνομία έχει σχηματίσει 20 δικογραφίες, για αντίστοιχες εγκληματικές ομάδες – οικογένειες». Όπως είπε, «έχει σημασία το παύλα οικογένειες» και επανέλαβε ότι αφενός ξεκινάει η έρευνα με εντολή από τον αρμόδιο εισαγγελέα του Οργανωμένου Εγκλήματος, έτσι ώστε να διεισδύσει η Αστυνομία σε αυτές τις εγκληματικές ομάδες για να εξαρθρωθούν και αφετέρου, η νομοθεσία που θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα αυστηροποιεί τη χρήση όπλων. Επίσης αυστηροποιεί τη νομοθεσία σε ό,τι αφορά τη χρήση όπλων σε καταστήματα και την ευθύνη του καταστηματάρχη, ενώ θα δίνεται τετράμηνη προθεσμία μετά την ψήφιση του νόμου να παραδοθούν τα όπλα, τα οποία κατέχονται παράνομα, διότι θα γίνουν εκτεταμένοι στοχευμένοι έλεγχοι.»

Τέλος, σημείωσε πως, με βάση εκτιμήσεις της Europol, όταν θα λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία θα αρχίσει πολύ έντονο εμπόριο όπλων και, όπως υπογράμμισε, «πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με ελέγχους».