Ένας 27χρονος από την Αλβανία συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου, καθώς φέρεται να παρέσυρε σκόπιμα με το αυτοκίνητό του έναν 22χρονο στον Κολωνό.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ), το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10 το βράδυ στη συμβολή των οδών Πύλου και Πλάτωνος. Ο δράστης, λόγω προσωπικών διαφορών, φέρεται να χτύπησε τον 22χρονο με το όχημά του.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται με σοβαρό τραύμα στο πόδι.

Λίγη ώρα μετά το συμβάν, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον 27χρονο στην Καλλιθέα και τον συνέλαβαν. Όπως έγινε γνωστό, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.