Οι ουκρανικές αρχές κατά της διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνα στο γραφείο του προσωπάρχη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του Αντριι Γερμάκ, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

«Η δράση των αρχών εγκρίθηκε και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έρευνας. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», ανακοινώθηκε μέσω του Telegram από το γραφείο του ουκρανού ειδικού εισαγγελέα κατά της διαφθοράς.

Συγκεκριμένα, η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) και η Εξειδικευμένη Εισαγγελία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (SAPO) πραγματοποίησαν τις έρευνες νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

«Η δράση των αρχών εγκρίθηκε και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έρευνας. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», ανακοινώθηκε μέσω του Telegram από το γραφείο του Ουκρανού ειδικού εισαγγελέα κατά της διαφθοράς. Οι αρχές ανέφεραν ότι θα παράσχουν περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα.

Ο Ζελένσκι έχει δεσμευτεί να εξαλείψει τη διαφθορά εν μέσω του μεγάλου σκανδάλου που έχει κατακλύσει την κυβερνητική ελίτ της χώρας, με το σκάνδαλο να απειλεί να υπονομεύσει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

⚡⚡ BREAKING: NABU conducts a search at Yermak’s residence The search of Andriy Yermak began around five in the morning. Ukraine’s National Anti-Corruption Bureau entered his apartment in the restricted government quarter — just a few dozen meters from the president’s office.… pic.twitter.com/P1hIV7rGTL — NEXTA (@nexta_tv) November 28, 2025

Ο Γέρμακ από την πλευρά του δήλωσε σήμερα ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές. Είπε ακόμη ότι οι υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς έκαναν έρευνα στο διαμέρισμά του. «Οι ερευνητές δεν αντιμετωπίζουν κανένα εμπόδιο», δήλωσε ο Γέρμακ μέσω Telegram. «Από την πλευρά μου, συνεργάζομαι πλήρως».

Σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrainska Pravda, το οποίο είχε έναν δημοσιογράφο στο σημείο, περίπου 10 αξιωματικοί και από τις δύο υπηρεσίες εισέβαλαν στην κυβερνητική συνοικία της πρωτεύουσας νωρίς την Παρασκευή.

Η έρευνα αποτελεί μια νέα πηγή εσωτερικής πίεσης για τον Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νέα πρόταση των ΗΠΑ και της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Την περασμένη εβδομάδα, ο Ζελένσκι διόρισε τον Γέρμακ ως επικεφαλής διαπραγματευτή με την αμερικανική αντιπροσωπεία.