Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Καλαμάτα, όταν ένας 58χρονος παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στην οδό Ακρίτα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό έγινε γύρω στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο άνδρας προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο. Εκείνη τη στιγμή, όχημα που οδηγούσε 54χρονη παρέσυρε τον 58χρονο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου νοσηλεύεται σε βαριά κατάσταση.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία Καλαμάτας.