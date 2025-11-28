Με δεδομένο ότι στο Κατάρ μπορεί να κριθεί ο φετινός πρωταθλητής της Formula 1 ή η διαφορά να μειωθεί ακόμα περισσότερο ενόψει Αμπού Ντάμπι, σίγουρα πρόκειται για έναν από τους πιο συναρπαστικούς αγώνες Formula 1 των τελευταίων ετών. Με δεδομένο ότι στο Κατάρ μπορεί να κριθεί ο φετινός πρωταθλητής της Formula 1 ή η διαφορά να μειωθεί ακόμα περισσότερο ενόψει Αμπού Ντάμπι, σίγουρα πρόκειται για έναν από τους πιο συναρπαστικούς αγώνες Formula 1 των τελευταίων ετών.

Μετά τον διπλό μηδενισμό στο Λας Βέγκας, λόγω υπέρμετρης φθοράς του κατώτατου σημείου αναφοράς (το γνωστό «κόντρα πλακέ»), η McLaren θέλει να αφήσει πίσω τις αρνητικές εντυπώσεις.

Για τον φετινό αγώνα, η Pirelli διαθέτει τις τρεις πιο σκληρές γόμες της γκάμας (C1, C2, C3), ενώ για λόγους ασφαλείας έχει αποφασιστεί κάθε σετ να χρησιμοποιείται το πολύ για 25 γύρους στον αγώνα. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τουλάχιστον δύο αλλαγές ελαστικών. Καθώς πρόκειται για Σαββατοκύριακο με αγώνα Sprint, κάθε οδηγός θα έχει στη διάθεσή του 2 σετ σκληρής γόμας, 4 σετ μεσαίας γόμας και 6 σετ μαλακής γόμας.

Η πίστα της Λουσάιλ στο Κατάρ ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του μονοθεσίου της, ωστόσο τα τελευταία δύο χρόνια νικητής εκεί ήταν ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός συνεχίζει να κυνηγάει την πιο εντυπωσιακή ανατροπή στην ιστορία της F1 και με τη δυναμική που έχει δεν είναι καθόλου απίθανο να βρεθεί στο Αμπού Ντάμπι σε θέση ανάλογη με αυτή που βρέθηκε το 2021, όταν χρειάστηκε να περάσει στον τελευταίο γύρο τον Λιούις Χάμιλτον για να κατακτήσει το πρώτο από τα τέσσερα συνεχόμενα πρωταθλήματα.