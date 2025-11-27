Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών θα συναντηθούν μέσα στην εβδομάδα με στόχο την επεξεργασία μιας φόρμουλας που είχε τεθεί στο τραπέζι των συνομιλιών στη Γενεύη. Η πρωτοβουλία αφορά την επίτευξη ειρήνης και την παροχή εγγυήσεων ασφάλειας για το Κίεβο, σύμφωνα με το Reuters.

«Η ομάδα μας, μαζί με τους Αμερικανούς εκπροσώπους, θα συναντηθεί στο τέλος αυτής της εβδομάδας για να συνεχίσει να προσεγγίζει τα σημεία που έχουμε ως αποτέλεσμα των συνομιλιών στη Γενεύη, με μια μορφή που θα μας οδηγήσει στο δρόμο προς την ειρήνη και τις εγγυήσεις ασφάλειας», δήλωσε ο Ζελένσκι στην βραδινή του βιντεοσκοπημένη ομιλία.

«Θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των αντιπροσωπειών. Η ουκρανική αντιπροσωπεία θα είναι καλά προετοιμασμένη και θα επικεντρωθεί σε ουσιαστική εργασία», ανέφερε.