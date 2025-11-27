Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Βόλου θα καθίσει την προσεχή Δευτέρα (1/12) ένας 21χρονος – σήμερα- από τα Τρίκαλα, κατηγορούμενος για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη μόλις 13 ετών.

Ο 19χρονος τότε γνωρίστηκε με την ανήλικη από μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρά το γεγονός ότι γνώριζε το νεαρό της ηλικίας της, άρχισε να συνομιλεί μαζί της και στην πορεία ανέπτυξε και συναισθηματική σχέση μαζί της, την οποία διατηρούσε επί μήνες.

Συγκεκριμένα, φέρεται να διατηρούσε αυτή τη σχέση από τον Νοέμβριο του 2022 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023, οπότε οι γονείς της ανήλικης ενημερώθηκαν σοκαρισμένοι για την κατάσταση και απευθύνθηκαν στις αρχές καταγγέλλοντάς τον.

Άμεσα ξεκίνησε έρευνα, ο νεαρός κλήθηκε για απολογία στον ανακριτή και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να του επιβληθεί κάποιος καταναγκαστικός όρος, εν αναμονή της παραπομπής του σε δίκη με βούλευμα.