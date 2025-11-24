Στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείο Βόλου κάθεται ένας 47χρονος, κατηγορούμενος για κατάχρηση ανηλίκου, μετά από καταγγελία αλλοδαπής μαθήτριας που βρέθηκε στη Μαγνησία στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής μαθητών και φιλοξενήθηκε στο σπίτι του κατηγορούμενου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον Ιούλιο του 2022 σε περιοχή της Μαγνησίας ένας 47χρονος μαζί με την ανήλικη κόρη του φιλοξενούσε μια μαθήτρια από το εξωτερικό στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής μαθητών. Ένα βράδυ πήγε εκτάκτως στο σπίτι του και μια δεύτερη μαθήτρια, η οποία εκείνη την ημέρα ήταν άρρωστη και κοιμόταν μόνη της σε ξεχωριστό δωμάτιο του σπιτιού του άνδρα. Γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα η ανήλικη, σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε η ίδια, ξύπνησε και είδε τον άνδρα να στέκεται όρθιος στο κάτω μέρος του κρεβατιού, έχοντας κατεβασμένο το παντελόνι του και τρίβοντας το μόριό του στο πέλμα του ποδιού της.

Εκείνος αιφνιδιασμένος μαζεύτηκε και τη ρώτησε εάν είναι καλά. Η ανήλικη διατήρησε την ψυχραιμία της και τηλεφώνησε στη μητέρα της στο εξωτερικό, ενώ ενημέρωσε και τους υπεύθυνους του προγράμματος. Έτσι μετέβησαν στο σπίτι του 47χρονου άλλοι γονείς, οι οποίοι παρέλαβαν και τις δύο μαθήτριες, οδηγώντας τις για φιλοξενία σε άλλη οικία.

Καταθέτοντας στο δικαστήριο η υπεύθυνη του προγράμματος, ανέφερε ότι διαπίστωσε, πως το παιδί φαινόταν ταραγμένο, αλλά και πως επιθυμία της οικογένειας της ανήλικης τότε, ενήλικης σήμερα κοπέλας, είναι ο άνδρας να μην πάει φυλακή, αλλά να υπάρξει καταγραφή στο μητρώο του, ώστε να μην φιλοξενηθεί ποτέ ξανά άλλο παιδί στο σπίτι του.

Πέρα από την καταγγελία της ανήλικης δεν υπάρχει άλλη μαρτυρία, με τον κατηγορούμενο να εκπροσωπείται μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου, υποστηρίζοντας πως όταν μπήκε στο δωμάτιο όπου κοιμόταν η ανήλικη, σκόνταψε στις βαλίτσες της και κάθισε απότομα στο κρεβάτι της, με αποτέλεσμα να την ξυπνήσει και πως όλα τα υπόλοιπα τα οποία κατήγγειλε η ανήλικη, είναι προϊόν της φαντασίας της.

Παράλληλα, ο 47χρονος φέρεται να δηλώνει σύμφωνα με το magnesianews.gr, ότι από τη συγκεκριμένη ιστορία έχει καταστραφεί και πως έχει πληγεί το κύρος και η αξιοπρέπειά του στον οικισμό όπου διαμένει. Η δίκη η οποία ξεκίνησε την προηγούμενη Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, διακόπηκε για τις 4 Δεκεμβρίου λόγω ωραρίου του γραμματέα του δικαστηρίου. Σημειώνεται, ότι η καταγγέλλουσα βρίσκεται στη χώρα της, με τους γονείς της να μην έχουν δηλώσει παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας, αφήνοντας πίσω την καταγγελλόμενη ιστορία.