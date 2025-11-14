Ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σε έναν πατέρα, ύστερα από καταγγελίες για λεκτική και σωματική κακοποίηση της 15χρονης κόρης του, η οποία ήρθε στην Ελλάδα το 2022 μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία και η οποία ζητά να παραμείνει στο Ορφανοτροφείο Βόλου, όπου φιλοξενείται τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, μακριά από τους γονείς της.

Η ανήλικη όπως λέει, νιώθει ασφάλεια στο Ορφανοτροφείο και αρνείται να έχει κάθε επαφή με τους γονείς της, οι οποίοι πλέον μένουν στη Ρουμανία, όπου μετακόμισαν μετά την πρωτόδικη καταδίκη τον Απρίλιο του 2024 του 60χρονου πατέρα για απειλή εναντίον της ανήλικης κόρης του. Τον εφιάλτη που ζούσε, τον εκμυστηρεύτηκε η ανήλικη σε ιερέα που συνάντησε στη διάρκεια σχολικής εκδρομής τον Απρίλιο του 2024. Ήταν τότε που έλυσε τη σιωπή της για τα όσα βίωνε και την είχαν βυθίσει στον φόβο και τη θλίψη.

Το κορίτσι μόλις η οικογένειά της εγκαταστάθηκε στον Βόλο, όπου ήρθαν ως πρόσφυγες εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, πήγαινε κανονικά σχολείο. Ήταν μάλιστα επιμελής μαθήτρια, ωστόσο ήταν πάντα φοβισμένη και θλιμμένη. Στη διάρκεια σχολικής εκδρομής το κορίτσι άνοιξε την καρδιά του στον ιερέα, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου της για όσα του είπε. Επιστρέφοντας στο σχολείο μετά την εκδρομή κι όταν εκπαιδευτικοί ρώτησαν το παιδί αν είναι καλά, το κορίτσι ξέσπασε σε κλάματα. Μίλησε για τους καβγάδες που ήταν μέρος της καθημερινότητας στο σπίτι τους και οι οποίοι το είχαν κάνει να ζει στον φόβο και την ανασφάλεια.

Οι γονείς του παιδιού δεν ανταποκρίθηκαν σε αίτημα του σχολείου να συναντηθούν παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, για να βοηθήσουν την οικογένεια. Η παρέμβαση μάλιστα του σχολείου, φαίνεται να αποτέλεσε την αφορμή, να ξεσπάσει ο 60χρονος πατέρας εναντίον της ανήλικης κόρης του, φοβίζοντάς την με απειλές. «Αν πας στην Αστυνομία θα σε σκοτώσω». «Θα σε παρατήσουμε και θα φύγουμε». «Θα μείνεις μόνη σου και θα βγεις στο κλαρί», ήταν οι απειλές που εκτόξευσε εναντίον του παιδιού ο 60χρονος.

Για τις απειλές που δέχθηκε, ενημέρωσε τους εκπαιδευτικούς και με παρότρυνσή τους έκανε καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού», μέσω του οποίου κινήθηκαν οι διαδικασίες για την ποινική δίωξη του 60χρονου για ενδοοικογενειακή βία. Ο πατέρας του κοριτσιού είχε συλληφθεί και καταδικάστηκε πρωτόδικα σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή, ενώ με εισαγγελική διάταξη, το κορίτσι οδηγήθηκε στο Ορφανοτροφείο, μακριά από το βίαιο περιβάλλον του σπιτιού. Είχαν μάλιστα επιβληθεί και περιοριστικοί όροι στον πατέρα, να μην προσεγγίζει την ανήλικη κόρη του. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Ορφανοτροφείο, το κορίτσι δεν δέχθηκε να παραλάβει ούτε μία τούρτα που της έστειλαν οι γονείς της για τα γενέθλιά της.

Ο πατέρας της άσκησε έφεση κατά της απόφασης και σήμερα Παρασκευή (14/11) εκδικάστηκε εκ νέου η υπόθεση. Ο ίδιος δεν βρέθηκε στο εδώλιο. Εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο του, ο οποίος υποστήριξε, ότι το κορίτσι είναι καλομαθημένο και ότι λέει διάφορα πράγματα που δεν στέκουν. Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς και διατήρησε την πρωτόδικη απόφαση. Του επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή, όπως και πρωτοδίκως, χωρίς να του αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου. Το μόνο που αναίρεσε, ήταν οι περιοριστικοί όροι σε βάρος του 60χρονου, που ζει στη Ρουμανία.