Ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Κρήτη, με έναν αστυνομικό εκτός υπηρεσίας να αποτρέπει την τραγωδία σώζοντας μια γυναίκα από τον σύζυγό της.

Το περιστατικό συνέβη νωρίς το πρωί του Σαββάτου, 4 Οκτωβρίου, όταν ο αστυνομικός άκουσε από ένα σπίτι τις απεγνωσμένες κραυγές μιας γυναίκας που φώναζε «βοήθεια, θα με σκοτώσει».

Χωρίς δεύτερη σκέψη, έσπευσε στο σημείο για να διαπιστώσει τι συμβαίνει και βρέθηκε μπροστά σε ένα σοκαριστικό περιστατικό βίας. Ένας ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να κακοποιούσε τη σύζυγό του, ασκώντας λεκτική και σωματική βία. Ο αστυνομικός αντέδρασε άμεσα, παρεμβαίνοντας αποφασιστικά και αποτρέποντας τη συνέχιση της επίθεσης, ενώ ειδοποίησε τις αρμόδιες αρχές για να αναλάβουν την υπόθεση.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο αστυνομικός Λευτέρης Σουλτάτος περιέγραψε τα δραματικά λεπτά της επέμβασής του. Όπως είπε, «Περνώντας κάτω από το σπίτι μία γυναίκα είχε βγει στο μπαλκόνι και φώναζε ‘βοήθεια, θα με σκοτώσει’. Ένας ηλικιωμένος άρχισε να την τραβάει με δύναμη. Ακούγαμε τα χτυπήματα από κάτω. Αρχίσανε να σπάνε αντικείμενα. Μετά σιωπή και πιστεύαμε πως έγινε κάτι πολύ σοβαρό. Έσπασα την πόρτα και χτύπαγα και τα κουδούνια για να ανοίξουν την είσοδο. Ανέβηκα πάνω, φώναζα ‘αστυνομία’, τρέχει ο δράστης, εγώ ήμουν στις σκάλες και άρχισε να με βρίζει. Ήταν εκτός εαυτού εντελώς. Μόλις γύρισε το κεφάλι του, πρόλαβα και τον έπιασα και τον έβγαλα έξω από το σπίτι. Στην είσοδο είχε ένα πιάτο με ένα πιρούνι, πάει να με χτυπήσει με το πιάτο, βάζω το χέρι μου, σπάει το πιάτο, και μετά γυρνάει το πιρούνι κατά πάνω μου. Πρέπει να υπήρχε και κάποιο ψυχιατρικό πρόβλημα. Δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Μετά φάνηκε πως τον είχαν πάει παλαιότερα στο τμήμα για ενδοοικογενειακή βία. Ήμουν εκτός υπηρεσίας».