Στο Ηράκλειο της Κρήτης, γονείς ενός πεντάχρονου αγοριού βίωσαν έντονη αγωνία όταν αντιλήφθηκαν ότι το παιδί τους είχε εξαφανιστεί από το όχημα όπου βρισκόταν προσωρινά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς είχαν σταματήσει σε κοντινό κατάστημα για να πάρουν φαγητό, όταν ο μικρός ξέφυγε από την προσοχή τους. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 4 Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρει το cretalive, η οικογένεια είχε σταθμεύσει στην περιοχή του Γαζίου για να αγοράσει σουβλάκια, αλλά το παιδί κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο και να απομακρυνθεί. Αμέσως μετά την εξαφάνισή του, επικράτησε πανικός και ξεκίνησε μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό του.

Τελικά, αστυνομικοί του ΑΤ Μαλεβιζίου εντόπισαν τον πεντάχρονο στην Αμμουδάρα, περίπου 2 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου είχε εξαφανιστεί, έχοντας φτάσει εκεί περπατώντας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι αστυνομικοί τον πλησίασαν, προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν και στη συνέχεια τον παρέδωσαν με ασφάλεια στους γονείς του.