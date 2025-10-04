Ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Άρη στο «Παγκρήτιο Στάδιο», για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τους «Θεσσαλονικείς» να θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες. Ωστόσο, τόσο η Κρήτη, όσο και ο Οκτώβρης δεν ταιριάζουν στην ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ!

Δύσκολα στην Κρήτη

Ο Άρης έχει αναμετρηθεί 100 φορές με τον ΟΦΗ, με τις 50 από αυτές να λαμβάνουν χώρα στην Κρήτη. Συνολικά οι «κιτρινόμαυροι» μετρούν 14 νίκες, 10 ισοπαλίες και 26 ήττες, στις αναμετρήσεις αυτές.

Στα τρία τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια για τον Άρη, εναντίον στον ΟΦΗ, οι «Θεσσαλονικείς» έχουν γνωρίσει δύο φορές την ήττα με σκορ 3-2, ενώ μετρούν και μία ισοπαλία (1-1).

Έχουν περάσει 957 ημέρες, από την τελευταία νίκη του Άρη στην Κρήτη. Ήταν 20 Φεβρουαρίου του 2023, όταν η ομάδα του Αποστόλη Τερζή επικράτησε με σκορ 3-0, εκείνης του Βάλντας Νταμπράουσκας. Χάρη στη νίκη αυτή, οι «κιτρινόμαυροι» είχαν ένα σερί πέντε αήττητων «επισκέψεων» στο Ηράκλειο.

Οκτώβρης: Ο χειρότερος μήνας για να αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ

Το πότε θα αντιμετωπίσει ο Άρης τον ΟΦΗ, έχει τη σημασία του για τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης. Ο Οκτώβρης είναι ίσως ο χειρότερος μήνας, αφού οι «κιτρινόμαυροι» έχουν συναντήσει εννέα φορές τους «Κρητικούς» αυτόν τον μήνα, με μία νίκη, ισάριθμες ισοπαλίες και επτά ήττες.

Στην Κρήτη έχουν λάβει χώρα τον Οκτώβρη πέντε αγώνες των δύο ομάδων, με τον ΟΦΗ να έχει ισάριθμες νίκες. Πρώτη φορά ήταν στις 14 Οκτωβρίου του 1979, με τους γηπεδούχους να επικρατούν με σκορ 1-0. Ακολούθησε δεύτερη ήττα, με το ίδιο σκορ για τον Άρη, στις 17 Οκτωβρίου του 1990. Τρία χρόνια αργότερα, οι «Κρητικοί» θα πετύχουν την τρίτη νίκη τους, με σκορ 3-0, στις 30 του μήνα.

Στις 29 Οκτωβρίου του 1995, ξανά ο ΟΦΗ θα νικήσει με σκορ 2-0, ενώ ακριβώς εννέα χρόνια μετά (29 Οκτωβρίου 2006), τα «φίδια» θα φτάσουν και σε άλλη μία νίκη επί του Άρη με σκορ 1-0.

Όσον αφορά τους τέσσερις αγώνες στη Θεσσαλονίκη, που έλαβαν χώρα τον Οκτώβρη, ο Άρης θα πετύχει τη μοναδική του νίκη (3-0) στις 16 Οκτωβρίου του 1977. Το 1984, ξανά τον ίδιο μήνα (07/10), ο ΟΦΗ θα επικρατήσει με σκορ 4-2, ενώ το ίδιο θα συμβεί και 10 χρόνια μετά (26 Οκτωβρίου 1994) με σκορ 1-0. Τέλος στον πιο πρόσφατο αγώνα των δύο ομάδων, που διεξήχθει Οκτώβριο (30/10/2022), οι «κιτρινόμαυροι» και οι «Κρητικοί» αναδείχθηκαν ισόπαλοι (1-1).

Έτσι, ο Άρης θα βρεθεί σήμερα (04/10), σε μία συγκυρία που κάθε άλλο παρά ευνοϊκή είναι για εκείνον. Θα μπορέσει ο Μανόλο Χιμένεθ και οι ποδοσφαιριστές του να «σπάσουν» την κατάρα, που ακολουθεί την ομάδα της Θεσσαλονίκης, όταν αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στην Κρήτη, τον Οκτώβριο;