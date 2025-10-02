Με νέο πρόσωπο τον Τίνο Καντεβέρε θα παραταχθεί ο Άρης κόντρα στον ΟΦΗ, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο 29χρονος επιθετικός επιστρέφει μετά από καιρό στην αποστολή της ομάδας, όπως και ο Πιόνε Σίστο που έμεινε εκτός από το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό για λόγους αποφόρτισης. Στον αντίποδα, εκτός έμεινε ο Φρέντρικ Γένσεν καθώς δεν πρόλαβε να είναι έτοιμος.

Την αποστολή του Άρη απαρτίζουν οι: Αθανασιάδης, Διούδης, Καράι, Tejero, Fadiga, Frydek, Fabiano Leismann, Pedro Alvaro, Sundberg, Monchu Rodriguez, Mamadou Gning, Misehouy, Morutan, Sisto, Dudu Rodrigues, Loren Moron, Kadewere, Γιαννιώτας, Δώνης, Γαλανόπουλος, Παναγίδης, Βοριαζίδης.

Η ομάδα θα αναχωρήσει το πρωί της Παρασκευής (03/10) αρχικά για την Αθήνα και εν συνεχεία για την Καλαμάτα, όπου θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της το απόγευμα της ίδας μέρας και θα διανυκτερεύσει καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμα ξενοδοχεία στην Τρίπολη.

Η αποστολή θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής (05/10).