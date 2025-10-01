Στην τελική ευθεία έχει μπει η προετοιμασία του Άρη για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, το επόμενο Σάββατο (04/10) στην Τρίπολη για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Μανόλο Χιμένεθ θα έχει πιθανότατα επιστροφές, όπως αυτή του Τίνο Καντεβέρε ο οποίος προπονήθηκε για δεύτερη μέρα σε φουλ ρυθμούς. Δεν είναι όμως τό ίδιο αισιόδοξος -ακόμα τουλάχιστον- για τον Φρέντρικ Γένσεν.

Ο Φινλανδός δεν κατάφερε να προπονηθεί ούτε σήμερα σε φουλ ρυθμούς -ακολούθησε μέρος του προγράμματος- με αποτέλεσμα η παρουσία του στην αποστολή του επερχόμενου αγώνα να κρίνεται στην αυριανή (02/10) προπόνηση πριν την αναχώρηση για την Καλαμάτα.

Θυμίζουμε ότι ο Άρης θα μεταβεί αρχικά στην πρωτεύουσα του νομού Μεσσηνίας και θα ολοκληρώσει εκεί την πρεοτοιμασία του, αφού δεν υπάρχουν διαθέσιμα ξενοδοχεία στην Τρίπολη.

Αλφαρελά, Πέρεθ, Μεντίλ είναι οι δεδομένες απουσίες, όπως και ο Ούρος Ράτσιτς που ξεκίνησε από σήμερα θεραπεία μετά την κάκωση στον αχίλλειο τένοντα.