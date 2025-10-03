Για κάθε ομάδα τα παιχνίδια πριν τη διακοπή των Εθνικών έχουν ένα παραπάνω κίνητρο. Το κίνητρο του αποτελέσματος το οποίο θα… κουβαλήσουν σε δύο εβδομάδες αγωνιστικής άπνοιας.

Προφανώς και δεν μπορούν να πάνε όλοι ευχαριστημένοι σε αυτή την περίοδο. Στην περίπτωση του Άρη όμως, υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις οι οποίες τον ευνοούν για να περάσει ένα ήρεμο 15νθήμερο… ή και κάτι παραπάνω.

Πριν καταλήξει η κουβέντα στην προφανή ανάγκη της νίκης μετά το 1-1 με τον Πανσερραϊκό, ο Άρης έχει μπροστά του μία ευκαιρία. Να πάει, δηλαδή ακόμα και ως 3ος στη διακοπή. Κάτι που εξαρτάται από τον ίδιο σε πρώτη φάση και εν συνεχεία από το ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

Νίκη των «ερυθρόλευκων» ή ισοπαλία θα δώσει στον Άρη το ψυχολογικό πλεονέκτημα να πάει στη διακοπή έχοντας… καβαλήσει δύο ομάδες που είναι οι βασικές υποψήφιες για να αφήσει εκτός 4άδας τη μία από αυτές. Νωρίς ακόμα, ναι, αλλά όσο ευεργετικό θα είναι για τους Θεσσαλονικείς πνευματικά, άλλο τόσο μπορεί να φθείρει τις υπόλοιπες…εμπλεκόμενες πλευρές. Μία κατάσταση που θα πρέπει να… τροφοδοτήσει την ομάδα με ακόμη περισσότερο κίνητρο για να φύγει νικήτρια από το γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης. Δεν είναι και λίγο πράγμα με όσα έχουν προηγηθεί. Απλά, δεν είναι στο χέρι του…

Η διεξαγωγή του αγώνα σε μία ουδέτερη έδρα είναι πλεονέκτημα για τους «κιτρινόμαυρους». Ακόμα και το Παγκρήτιο αποτελεί μία πιο οικεία κατάσταση για τον ΟΦΗ ο οποίος δεν θα έχει τον κόσμο του. Κρίμα πάντως που οι Κρητικοί δεν έδωσαν εισιτήρια, υπό τον φόβο ο κόσμος του Άρη να είναι περισσότερος. Κρίμα για το ποδόσφαιρο, αλλά από τη δική τους πλευρά θέλουν να προστατευτούν επικοινωνιακά.

Δύο ομάδες που προέρχονται από αρνητικά αποτελέσματα…. Η βασική διαφορά είναι στο κλίμα, αφού ο Άρης παρά την ισοπαλία κόντρα στον Πανσερραϊκό έδωσε συνέχεια στα σημάδια εξέλιξης επί Χιμένεθ. Ο ΟΦΗ, από την άλλη, είναι με την πλάτη στον τοίχο και με σημαντικές απουσίες.

Αυτό ισχύει και στην περίπτωση του Άρη, με αποκορύφωμα τον Ούρος Ράτσιτς ο οποίος… χαλάει την «συνταγή» του Χιμένεθ και ειδικά σε μία νευραλγική γραμμή όπως η μεσαία. Εκεί που ο Ανδαλουσιανός τεχνικός αναμένεται να χρησιμοποιήσει τον Βοριαζίδη και να πάει πιο compact, απέναντι σε μία ομάδα που σκοράρει με συχνότητα αλλά δέχεται κιόλας…

Η άμυνα δεν είναι τόσο το θέμα για τον Χιμένεθ αλλά περισσότερο η επίθεση. Ναι, είδε δημιουργία με τις Σέρρες αλλά ο Άρης δεν την εξαργύρωσε. Το ζητούμενο είναι η ουσία και από τη στιγμή που οι περιφερειακοί παίκτες δεν την προσφέρουν ακόμα, ο Λορέν Μορόν καλείται να βγει μπροστά και να βελτιώσει τα νούμερά του, απέναντι σε έναν ΟΦΗ με τον οποίο έχει 5 γκολ σε έξι ματς! Δεν είναι εύκολο βέβαια απέναντι σε μία ομάδα που αναμένεται να παίξει αρκετά προσεκτικά και μαζεμένα, ώστε να ψάξει πράγματα στον χώρο. Πόσο μάλλον τώρα που δεν έχει σημαντικές λύσεις μπροστά και με μοναδικό σημείο αναφοράς τον Νους.

Η διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες, είναι δεδομένη. Και μπορεί να είναι αυτή που στο τέλος θα κρίνει το παιχνίδι. Επειδή όμως δεν εξασφαλίζει και την επιτυχία, ο Άρης καλείται πρωτίστως να προτάξει την σταθερή εξέλιξή του και να πάρει τη νίκη για πολλούς λόγους. Έστω και κυνικά, με το «Manolo’s way», ώστε από εκεί και μετά να περιμένουμε τον Άρη τον οποίο θα παρουσιάσει ο Χιμένεθ μετά τη δουλειά την οποία ετοιμάζει για την περίοδο της διακοπής.