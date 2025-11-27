«Το λιμάνι, ως λέξη συμβολισμού αλλά και ουσίας» έθεσε ως πυξίδα αλλά και ως αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, ο γενικός εισηγητής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος, κατά την τοποθέτησή του στην έναρξη της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων.

Ο κ. Μαρκόπουλος επέλεξε τον συμβολισμό του λιμανιού, όπως εξήγησε, από το γεγονός ότι «τις προηγούμενες ημέρες, μετά από σοβαρό και στρατηγικό σχεδιασμό, σε πείσμα των αρνητών του γεωστρατηγικού ρόλου και της προοπτικής της Ελλάδος, η πατρίδα μας προσέλκυσε το αμερικανικό επενδυτικό ενδιαφέρον ως προς το λιμάνι της Ελευσίνας και ταυτόχρονα ενεργειακά ξεκινάει ένας δρόμος εξασφάλισης των ευρύτερων συμφερόντων μας». Λιμάνι όμως, όπως είπε, βρίσκουν και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι βλέπουν την προοπτική των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, «χάρη στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για επαναφορά, μετά από χρόνια κρίσης».

Ο εισηγητής της πλειοψηφίας, είπε πως «η οικονομία μας αποτελεί ένα “λιμάνι” σταθερότητας. Ένα λιμάνι σε μια Ευρώπη που δοκιμάζεται από πρωτόγνωρες οικονομικές φουρτούνες» και υπενθύμισε πως «πριν χρόνια, ο υπουργός Οικονομικών μιας άλλης κυβέρνησης, διαπραγματευόμενος ιδεοληπτικά, εγωιστικά, εμμονικά, περισσότερο ως σελέμπριτι κι όχι ως οικονομολόγος» (εν. τον κ. Βαρουφάκη) υπήρξε ο αρνητικός πρωταγωνιστής του Eurogroup. Σήμερα, στο ίδιο θεσμικό όργανο των υπουργών της Ευρωζώνης, η πατρίδα μας και ο υπουργός Οικονομικών μας, αποτελούν υπόδειγμα».

Ο κ. Μαρκόπουλος υπογράμμισε ότι ο διεθνής Τύπος πλέον επισημαίνει ότι «η Ελλάδα βγαίνει από τα ελλείμματα γρηγορότερα από ό,τι αναμενόταν, όταν η Γερμανία συσσωρεύει χρέη και η οικονομία της πολεμάει με τη στασιμότητα». Χαρακτηριστικά ανέφερε πως «η Deutsche Welle, μας εξαίρει για τις προσπάθειές μας. Η Handelsblatt από επικριτική όλα τα προηγούμενα χρόνια, υπογραμμίζει τις ενεργειακές συμφωνίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η WELT μιλάει για “χρυσή δεκαετία” και για το πώς “η Ελλάδα δείχνει το δρόμο στη Γαλλία”. Η γερμανική δημόσια τηλεόραση μιλάει για “ωφέλεια των νέων Ελλήνων από τις μειώσεις φόρων” και για “την ελληνική κυβέρνηση που ελαφρύνει το βάρος από τον λαό”. Η εφημερίδα Zeit γράφει “ελληνική οικονομική κατάσταση: αυτό που δεν περίμενε κανείς…” με διθυράμβους για την πορεία του δημόσιου χρέους». Δημοσιεύματα και αναφορές, μεταξύ και άλλων, πολλών από διεθνή ΜΜΕ όπως τα γαλλικά, τα ιταλικά, τα ισπανικά, ακόμα και των ΗΠΑ, που, όπως είπε, καταδεικνύουν ότι η πατρίδα μας είναι πλέον «λιμάνι, σταθερότητας και λιμάνι σε μια Ευρώπη που έχει αναταράξεις».

Ο κ. Μαρκόπουλος χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό του 2026 ως «της ελπίδας και της ισορροπίας» και κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης «σε μια συζήτηση υψηλού επιπέδου, με θέσεις, σχέδιο και μακριά από το λαϊκισμό και την ευτελισμό της πόλωσης και του ακτιβισμού». Σας περιμένουμε, είπε, «με σχέδιο, να μας επιδείξετε στρατηγική αλλά και να μας πείτε αριθμούς…». Εμείς «ερχόμαστε σε αυτή τη συζήτηση και είμαστε μπροστά με μέτρα 1,76 ευρώ για το δημογραφικό πρόβλημα, με προτάσεις για τους ενστόλους, για τους συνταξιούχους. Με νέες αυξήσεις εισοδημάτων. Με νέες μειώσεις φόρων που έχουν διαγενεακό χαρακτήρα και με φροντίδα για τις ευαίσθητες περιοχές και τα νησιά. Με πρόβλεψη ανάπτυξης μεγαλύτερη από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Διπλάσια. Μιλάμε για θωράκιση της μεσαίας τάξης, που τόσα υπέφερε».

Ο βουλευτής της ΝΔ σε επίπεδο δεικτών, είπε ότι «η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει για έκτο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2,2% το 2025 και σε 2,4% το 2026 έναντι 1,3% και 1,2% για την Ευρωζώνη, αντίστοιχα. Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 248,7 δισ. ευρώ το 2025 σε 260 δισ. ευρώ το 2026. Παράλληλα, ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 2,6% το 2025 σε 2,2% το 2026». Έδωσε έμφαση στην φορολογική μεταρρύθμιση, την «πρωτοφανή, ιστορική μείωση» 83 φόρων. Επισήμανε ότι «η πολιτική της ΝΔ είναι αυτή που φέρνει επενδυτές και δεν τους διώχνει. Γι΄ αυτό και ο ρυθμός μεταβολής των επενδύσεων αναμένεται να αυξηθεί από 4,5% το 2024 σε 5,7% το 2025 και σε 10,2% το 2026, με ένα σημαντικά διευρυμένο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το 2026, με πόρους ύψους 16,7 δισ. ευρώ έναντι 14,6 δισ. ευρώ το 2025. Η ανωτέρω αύξηση των επενδύσεων είναι πολλαπλάσια αυτής του μέσου όρου της Ευρωζώνης, που εκτιμάται σε 2,2% για το 2025 και σε 2,5% για το 2026. Σε αυτό το πλαίσιο ο λόγος επενδύσεων προς ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 16,4% το 2025 σε 17,7% το 2026, είπε. Ανέφερε ότι η ανεργία ήδη έχει υποχωρήσει σε μονοψήφιο αριθμό, ενώ προβλέπεται να βελτιωθεί περαιτέρω το 2026 κατά μισή ποσοστιαία μονάδα του εργατικού δυναμικού, διαμορφούμενο σε 8,6%, βάσει της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, το οποίο αντιστοιχεί στο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα μετά το 2008. Σημείωσε παράλληλα, ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού αναμένεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα 3,7% του ΑΕΠ για το 2025 και σε 2,8% το 2026, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης σε 0,6% το 2025 και σε -0,2% το 2026. Σε αυτό το πλαίσιο, το χρέος της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να παρουσιάσει για έκτο συνεχόμενο έτος τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διαμορφωθεί σε επίπεδα κάτω του 140%, με την πρόβλεψη να διαμορφώνεται σε 138,2%, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010. Για το αγκάθι της ακρίβειας, ο κ. Μαρκόπουλος ζήτησε από το κόμματα «τη συζήτηση αυτή να την κάνουμε με δεδομένα. Όχι με κραυγές και λαϊκισμό».

Ο εισηγητής της πλειοψηφίας είπε πως «οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις για το 2026 επικεντρώνονται σε δύο πυλώνες: στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και στη στήριξη της αναπτυξιακής προοπτικής της οικονομίας» και ολοκληρώνοντας τους στόχους του προϋπολογισμού αλλά και της κυβερνητικής πολιτικής, ανέφερε ότι «η πατρίδα μας, από λιμάνι της αγωνίας, εξελίσσεται σε λιμάνι σταθερότητας για την Ευρώπη και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Ελλάδα, από καραβοτσακισμένο αποτελεί το σταθερό καράβι της Ευρωζώνης» και «εμείς, με εμπειρία, με αγωνιστικότητα, με μέθοδο και στρατηγική, θα συνεχίσουμε να αποτελούμε αυτό τον ασφαλή λιμένα για τον Έλληνα πολίτη, που πλέον δεν τσιμπάει από τις κάθε λογής σειρήνες του ντόπιου λαϊκισμού, που ακούγονται όμορφες, όμως αν δεν είμαστε πιασμένοι από το κατάρτι της σταθερότητας, στο τέλος θα μας φάνε ζωντανούς».