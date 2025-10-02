Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εξέφρασε μέσω ανάρτησής του στο Facebook τη στήριξή του στον Πάνο Ρούτσι και την απεργία πείνας που ξεκίνησε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο του γιου του.

Όπως αναφέρει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, «Το δυστύχημα στα Τέμπη είναι μία τραγωδία που συγκλονίζει όλους τους Έλληνες. Ως κυβέρνηση δεν μπορούμε παρά να σταθούμε μόνο με σεβασμό και κατανόηση στην έκκληση του Πάνου Ρούτσι. Να μην επιτρέψουμε να υπάρξουν άλλα λάθη. Η Δικαιοσύνη οφείλει να κάνει αυτό που πρέπει άμεσα, πριν να είναι αργά, ώστε να ανακουφιστεί ο Πάνος Ρούτσι.»

Η ανάρτηση του Δημήτρη Μαρκόπουλου καταλήγει με την προτροπή ότι η Δικαιοσύνη οφείλει να ενεργήσει άμεσα, προτού να είναι αργά, για να ανακουφιστεί ο Πάνος Ρούτσι.

