Πληθαίνουν οι «γαλάζιες» φωνές που αντιδρούν στην απόφαση να μπει «λουκέτο» σε 204 ταχυδρομικά καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα.

Ο βουλευτής Β’ Πειραιάς της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται στο θέμα σημειώνοντας: «Οι υπηρεσίες καθημερινότητας όπως τα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να λειτουργούν σε λογικές πολυεθνικών που με μια απόφαση κλείνουν κατά δεκάδες τα υποκαταστήματά τους».

Να ανακαλέσει την απόφασή της

Και προσθέτει: «Καλώ τη διοίκηση των ΕΛΤΑ να ανακαλέσει την απόφασή της και να δώσει χρόνο στον κοινωνικό διάλογο. Δεν μπορεί η Β’ Πειραιά να μείνει σε Δραπετσώνα, Πέραμα, Νίκαια και Ρέντη χωρίς υπηρεσίες ταχυδρομείου».

Ο βουλευτής της ΝΔ τονίζει καταληκτικά: «Ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ στην συναρμόδια Διαρκή επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου (μαζί με αυτή της Οικονομικών Υποθέσεων) θα συνεισφέρω στην προσπάθεια επικοινωνίας αυτού του κοινωνικού ζητήματος που έχει προκύψει από εχθές».

