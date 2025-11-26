Το υπουργείο Υγείας της Λωρίδας της Γάζας, που τελεί υπό τη διοίκηση της Χαμάς, ανακοίνωσε ότι παρέλαβε τις σορούς 15 Παλαιστινίων κρατουμένων, σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.

«Το υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι παρέλαβε τις σορούς 15 μαρτύρων που απελευθερώθηκαν σήμερα από τις ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις μέσω της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ), ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των σορών που παραλήφθηκαν σε 345», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα λείψανα παραδόθηκαν σε αντάλλαγμα για εκείνα του Ντρορ Ορ, ενός από τους τρεις τελευταίους νεκρούς ομήρους που κρατούνταν στα παλαιστινιακά εδάφη.

Η σορός του Ορ παραδόθηκε στο Ισραήλ την Τρίτη από ένοπλες παλαιστινιακές ομάδες, επίσης μέσω της ΔΕΕΣ.