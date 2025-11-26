Μια πειραματική θεραπεία mRNA, σχεδιασμένη για την αντιμετώπιση βακτηρίων που έχουν αναπτύξει αντοχή στα αντιβιοτικά, έδειξε ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε προκλινικές μελέτες, σύμφωνα με ερευνητές της Ιατρικής Σχολής Icahn του Mount Sinai. Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Biotechnology.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η θεραπεία, όταν δοκιμάστηκε σε ποντίκια και σε ανθρώπινο ιστό πνευμόνων στο εργαστήριο, επιβράδυνε την ανάπτυξη βακτηρίων, ενίσχυσε τη δράση των ανοσοκυττάρων και μείωσε τη βλάβη του πνευμονικού ιστού σε μοντέλα πνευμονίας ανθεκτικής σε πολλαπλές θεραπείες.

«Αν και βρισκόμαστε ακόμα σε πρώιμο στάδιο και έχουμε δοκιμάσει αυτήν την προσέγγιση μόνο σε προκλινικά μοντέλα, τα αποτελέσματα θέτουν σημαντικά θεμέλια για μελλοντικές θεραπείες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τον τρόπο με τον οποίο δρουν τα παραδοσιακά αντιβιοτικά», σημειώνει ο Ξουτσένγκ Χου, κύριος συγγραφέας της μελέτης και επίκουρος καθηγητής Ανοσολογίας και Ανοσοθεραπείας στην Ιατρική Σχολή Icahn.

Η θεραπεία βασίζεται στη χορήγηση mRNA που καθοδηγεί τον οργανισμό να παράγει μια ειδική πρωτεΐνη καταπολέμησης λοιμώξεων. Η πρωτεΐνη αυτή έχει διπλή λειτουργία: διασπά τα επιβλαβή βακτήρια και κινητοποιεί τα ανοσοκύτταρα ώστε να τα απομακρύνουν από το σημείο της λοίμωξης.

Για την ασφαλή μεταφορά του mRNA, οι ερευνητές το ενσωμάτωσαν σε λιπιδικά νανοσωματίδια — μικροσκοπικές φυσαλίδες λίπους που χρησιμοποιούνται συνήθως στα εμβόλια mRNA. Τα νανοσωματίδια αυτά προστατεύουν το γενετικό υλικό κατά τη μετακίνησή του στο σώμα και διευκολύνουν την είσοδό του στα κύτταρα, ενώ περιέχουν και ένα επιπλέον συστατικό που περιορίζει τη φλεγμονή.

Η παγκόσμια απειλή της αντοχής στα αντιβιοτικά

Οι λοιμώξεις που παρουσιάζουν αντοχή στα αντιβιοτικά αποτελούν αυξανόμενο παγκόσμιο πρόβλημα, ευθυνόμενες για περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια θανάτους ετησίως και συνδεόμενες με σχεδόν πέντε εκατομμύρια θανάτους συνολικά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταγράφονται πάνω από τρία εκατομμύρια τέτοιες λοιμώξεις κάθε χρόνο, με έως και 48.000 θανάτους και τεράστιο οικονομικό κόστος για τα συστήματα υγείας.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ανθεκτικότητα αυξάνεται σχεδόν σε όλα τα κύρια βακτηριακά είδη, απειλώντας την ασφάλεια κοινών χειρουργικών επεμβάσεων, θεραπειών καρκίνου και τη φροντίδα των νεογνών.

Οι ερευνητές του Mount Sinai σχεδιάζουν να συνεχίσουν τις προκλινικές μελέτες και να προχωρήσουν σε κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους, προκειμένου να αξιολογήσουν την ασφάλεια, τη δοσολογία και την αποτελεσματικότητα της νέας θεραπευτικής προσέγγισης.