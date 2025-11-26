Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όπου τέθηκαν στο επίκεντρο οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη συζήτηση εξετάστηκαν οι πρόσφατες διπλωματικές κινήσεις και οι προοπτικές για την επίτευξη ειρήνης. Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η πρόοδος που διαφαίνεται στις συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι θετική.

Παράλληλα, τόνισε ότι το ζητούμενο είναι μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη, η οποία θα διασφαλίζει την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Υπογράμμισε επίσης πως το απαραβίαστο των συνόρων πρέπει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή του διεθνούς δικαίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ακόμη ότι δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση η ανάγκη για ισχυρές ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ικανές να εγγυηθούν την ασφάλεια και την κυριαρχία της χώρας.