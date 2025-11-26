Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη στρατηγική αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος στη χώρα, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση προσεγγίζει το ζήτημα σε όλες του τις διαστάσεις. Ο πρωθυπουργός συμμετείχε σε συζήτηση στο πλαίσιο της ημερίδας «Το δημογραφικό και η Ελλάδα του 2040: Οικογένεια, οικονομία, σύγχρονος τρόπος ζωής» που διοργάνωσε η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» στο Ζάππειο Μέγαρο.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης στηρίζει τις οικογένειες με παιδιά, επισημαίνοντας πως όσο περισσότερα παιδιά έχει μια οικογένεια, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι φορολογικές απαλλαγές. «Πρέπει να έχουμε αίσθηση τι σημαίνει να μεγαλώνεις παιδιά και αποφασίσαμε να στηρίξουμε αυτές τις οικογένειες», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας την οικογένεια «το κύτταρο στο οποίο στηρίζεται η κοινωνική συνοχή».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι ο χαμηλός ρυθμός γεννήσεων δεν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα, αλλά κοινό πρόβλημα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ανέφερε ως παραδείγματα τη Σιγκαπούρη και τη Νότια Κορέα, όπου οι δείκτες γεννήσεων έχουν πέσει κάτω από τη μονάδα. Τόνισε επίσης ότι η γήρανση του πληθυσμού επιτείνει το πρόβλημα και αναφέρθηκε στα φορολογικά κίνητρα που δόθηκαν σε συνταξιούχους ώστε να μπορούν να εργάζονται χωρίς να χάνουν τη σύνταξή τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, σήμερα εργάζονται τουλάχιστον 200.000 συνταξιούχοι.

Η εθνική και οικονομική διάσταση του δημογραφικού

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι το δημογραφικό έχει βαθιά εθνική διάσταση, με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις, ιδιαίτερα για την ελληνική περιφέρεια που κινδυνεύει με ερήμωση. Τόνισε τη δυσκολία των νέων ζευγαριών να αποκτήσουν στέγη και αναφέρθηκε στα προγράμματα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», μέσω των οποίων επιδοτείται το στεγαστικό δάνειο για την αγορά κατοικίας.

Παράλληλα, κάλεσε τις τράπεζες να στηρίξουν ενεργά τα νέα ζευγάρια, προσφέροντας πιο ελκυστικά προϊόντα. «Έχουμε αποφασίσει να επιστρέψουμε ένα ολόκληρο ενοίκιο περίπου 800 ευρώ στους ενοικιαστές, που ισοδυναμεί σε μείωση μεσοσταθμικά κατά 8% στο ενοίκιο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην περιφέρεια, υπογράμμισε ότι η εκπαίδευση και οι δημόσιες υπηρεσίες καλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοτικού σχολείου. Εάν διασφαλιστούν οι ανάγκες Υγείας, Παιδείας και Προσβασιμότητας, είπε, η περιφέρεια μπορεί να γίνει πιο ελκυστική για τις οικογένειες.

Στόχος της κυβέρνησης, όπως είπε, είναι μέσα στην επόμενη διετία να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ για όλα τα χωριά κάτω των 1.500 κατοίκων, ενισχύοντας τους κατοίκους της υπαίθρου. Έδωσε έμφαση επίσης στην ασφάλεια των παιδιών, την ανάπτυξη ολοήμερων σχολείων και την πρόσβαση σε νηπιακούς σταθμούς, ώστε να διευκολυνθούν τα εργαζόμενα ζευγάρια.

Η συμβολή του ιδιωτικού τομέα και η αγορά εργασίας

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η αντιμετώπιση του δημογραφικού απαιτεί και τη συνδρομή του ιδιωτικού τομέα. Κάλεσε τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν παιδικούς σταθμούς για τα παιδιά των εργαζομένων και να επιβραβεύουν όσους αποκτούν περισσότερα παιδιά.

Η κυβερνητική στρατηγική, όπως είπε, είναι οριζόντια και αφορά πολλά υπουργεία, με κεντρικό ρόλο στο υπουργείο Οικονομικών. Η κυβέρνηση διαθέτει για το 2026 πόρους ύψους 1,76 δισ. ευρώ, με προτεραιότητα την προστασία της οικογένειας και τις φορολογικές ελαφρύνσεις ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. «Στον πυρήνα της πολιτικής μας βρίσκεται η προστασία της οικογένειας», υπογράμμισε.

Αναφέρθηκε επίσης στη μείωση της ανεργίας από 18% το 2019 σε κάτω από 8% σήμερα, σημειώνοντας ότι πλέον οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν έλλειψη εργατικών χεριών. Σχετικά με τη μετανάστευση, τόνισε ότι «είμαστε αυστηροί με την παράνομη μετανάστευση» και πως η Ελλάδα έχει συμβάλει στη φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων.

Όπως εξήγησε, οι ανάγκες της αγοράς εργασίας θα καλύπτονται νόμιμα, μέσω συμφωνιών με χώρες όπως η Αίγυπτος και η Ινδία. Ανέφερε ότι «οι οικονομικοί μετανάστες θα επιστρέφουν στις χώρες τους», ενώ «οι πρόσφυγες θα αντιμετωπίζονται διαφορετικά». Έφερε ως παράδειγμα πρόσφυγες από το Σουδάν που θα εργαστούν στη Θεσσαλία, μετά από ταχύρρυθμη εκπαίδευση.

Τέλος, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι όσο αυξάνεται η ανάπτυξη και η εισροή πόρων στα δημόσια ταμεία, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η δυνατότητα λήψης μέτρων κοινωνικής στήριξης.