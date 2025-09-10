Την τοποθέτησή του στη Βουλή για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας πραγματοποίησε ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Παπαθανάσης, υπογραμμίζοντας τον κοινωνικό του χαρακτήρα και τα στοχευμένα μέτρα για δύο κρίσιμες προκλήσεις: το δημογραφικό ζήτημα και τη στεγαστική κρίση.

Ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι:

· Με τον θεσμό της κοινωνικής αντιπαροχής, η Πολιτεία αξιοποιεί αναξιοποίητα δημόσια ακίνητα για τη δημιουργία νέων, σύγχρονων και ενεργειακά αποδοτικών κατοικιών, οι οποίες θα διατίθενται σε νέες οικογένειες, μονογονεϊκά νοικοκυριά, πολύτεκνους και τρίτεκνους, με κοινωνικό ενοίκιο χαμηλότερο από τις τιμές της αγοράς.

· Μέσω της κοινωνικής μίσθωσης, το 25% των κατοικιών θα καλύπτει στεγαστικές ανάγκες στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ το υπόλοιπο 75% θα αφορά οικογένειες με παιδιά και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

· Με την καθιέρωση της ισόβιας τριτεκνικής ιδιότητας, η κυβέρνηση αναγνωρίζει θεσμικά και διαχρονικά την προσφορά των τρίτεκνων οικογενειών.

· Με τις δομές βραχυχρόνιας φιλοξενίας για άτομα με αναπηρία, στηρίζονται έμπρακτα οι οικογένειες τους, ενώ τα ίδια τα άτομα αποκτούν αξιοπρεπείς συνθήκες φιλοξενίας και κοινωνικής ένταξης.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, την αναδιάρθρωση του ΟΠΕΚΑ και την ενίσχυση δομών κοινωνικής πρόνοιας.

Ο κ. Παπαθανάσης επισήμανε ότι το νομοσχέδιο δεν αποτελεί θεωρητική άσκηση, αλλά μια ρεαλιστική και εφαρμόσιμη κοινωνική πολιτική, που θωρακίζει το δικαίωμα στη στέγη, ενισχύει τις οικογένειες και απαντά στις ανάγκες των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας.

«Η στέγη, η οικογένεια, η φροντίδα των πιο αδύναμων δεν είναι πολυτέλεια, αλλά θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα. Το παρόν νομοσχέδιο τα ενισχύει με πράξεις. Αποτελεί ένα σταθερό βήμα για μια δίκαιη και σύγχρονη κοινωνική πολιτική», δήλωσε χαρακτηριστικά.