Η ελληνική κυβέρνηση προχωρά σε ένα ευρύ πρόγραμμα φορολογικής μεταρρύθμισης, εστιάζοντας στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στη Θεσσαλονίκη, το ζήτημα τίθεται πλέον στην κορυφή της οικονομικής ατζέντας, με στόχο την ανάσχεση των χαμηλών γεννήσεων που απειλούν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της χώρας.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε σε διάλογό του με νέους επιχειρηματίες, στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, ότι ο αριθμός των γεννήσεων στην Ελλάδα έχει υποδιπλασιαστεί σε σχέση με τα προ της κρίσης επίπεδα, ένα γεγονός που συνδέεται άμεσα με το μέλλον της οικονομίας και της κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε πως η πολυαναμενόμενη φορολογική μεταρρύθμιση θα έχει σαν βασικό της άξονα τις δημογραφικές προκλήσεις, ενώ σχετικές πρωτοβουλίες αναμένεται να ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Δημοσιονομικά περιθώρια και επιχειρηματικά αιτήματα

Σε απαντήσεις του προς επιχειρηματίες, ο Υπουργός αναγνώρισε τη σημασία της μείωσης της φορολογίας και της ελάφρυνσης των οικονομικών βαρών για τις επιχειρήσεις, ειδικά όσον αφορά την προκαταβολή φόρου, θέμα με το οποίο επιβαρύνεται ο επιχειρηματικός κόσμος. Ωστόσο, σημείωσε ότι κάθε κυβερνητική δράση οφείλει να λαμβάνει υπόψη τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, καθώς και τα περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα είναι μια χώρα που πλέον έχει πλεόνασμα. Στην ΕΕ των 27, πλεόνασμα έχουν μόνο έξι χώρες (…) Αυτό δεν πρέπει να το διακινδυνεύσουμε». Υπογράμμισε δε ότι τα αιτήματα των επιχειρηματιών για περαιτέρω μειώσεις φόρων βρίσκονται συνεχώς υπό αξιολόγηση, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα δημοσιονομικού χώρου.

Θετικό ισοζύγιο επιστροφών και Brain Gain

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο φαινόμενο του brain gain, καθώς για πρώτη φορά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο αριθμός των Ελλήνων που επιστρέφουν από το εξωτερικό ξεπερνά εκείνους που αποχωρούν. Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε πως τα θετικά κίνητρα παίζουν κομβικό ρόλο, ενώ ανέφερε ως παράδειγμα το άρθρο του Tom Friedman στους New York Times που είχε επισημάνει τη σημασία των ανθρώπινων μετακινήσεων για την οικονομία της χώρας.

Το Tetris ως πολιτική μεταφορά

Σε μια ευφάνταστη αναλογία, ο υπουργός παραλλήλισε την πολιτική με το διάσημο παιχνίδι Tetris, λέγοντας ότι «οι επιτυχίες εξαφανίζονται και τα λάθη συσσωρεύονται». Εξήγησε ότι το ζητούμενο για την Ελλάδα είναι η σταθερότητα στο οικονομικό περιβάλλον, ώστε να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα κρίση. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «μετά το Tetris δεν πρέπει να περάσουμε στο Jenga, δηλαδή να αφαιρέσουμε τα λάθος κομμάτια και να καταρρεύσει το οικοδόμημα».

Διαρκείς μεταρρυθμίσεις και προσαρμογή

Ο Υπουργός απαρίθμησε τα βήματα προόδου που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, όπως η μείωση 72 φόρων, η θέσπιση του μέτρου της 50% μείωσης φόρου εισοδήματος για όσους επιστρέφουν στη χώρα, η μείωση ασφαλιστικών εισφορών και η ψηφιοποίηση υπηρεσιών μέσω του gov.gr. Ταυτόχρονα, αναγνώρισε ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικές εκκρεμότητες, που παραμένουν πρόκληση για την κυβέρνηση.

Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση

Έμφαση δόθηκε στην ανάγκη αλλαγής της νοοτροπίας γύρω από την εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα. Ο υπουργός επισήμανε πως το παραδοσιακό μοντέλο του ενός πτυχίου δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες μιας κοινωνίας που εξελίσσεται γρήγορα, λέγοντας: «Δεν θέλουμε αιώνιους φοιτητές, θέλουμε αιώνιους μαθητές, που θα μαθαίνουν καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους». Προανήγγειλε, μάλιστα, νέα θεσμικά εργαλεία που θα επιτρέπουν σε επαγγελματικές σχολές να δημιουργούνται σε συνεργασία με εταιρείες αιχμής.

Επενδύσεις, εξαγωγές και καινοτομία

Στη συζήτηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Μιχάλης Βενιέρης (επιχειρηματίας και οικονομικός αναλυτής που επέστρεψε από το εξωτερικό), η Αγγελίνα Μπιντούδη (CEO της νεοφυούς εταιρείας Optimems, spin-off του ΕΚΕΤΑ) και ο Γιώργος Μητράκος (επιχειρηματίας στον κλάδο τροφίμων). Ο πρόεδρος της ΑΖΚ ΑΕ, δρ Παναγιώτης Κετικίδης, παρουσίασε τις εκατοντάδες πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο φορέας, αναφέροντας και τον σχεδιασμό του Thess InnoFood Hub στην ανατολική Θεσσαλονίκη – ένα νέο οικοσύστημα καινοτομίας για την αγροδιατροφή με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και των εξαγωγών της χώρας.

Ρεπορτάζ: Αλεξάνδρα Γούτα