Δεν μπορεί να πιστέψει πως ο άνθρωπος που είχε επιλέξει να έχει στο πλευρό του θα ήταν ικανός για μία στυγερή δολοφονία που έχει σοκάρει το πανελλήνιο.

«Είναι εξαιρετικό παιδί ο Νίκος. Ένιωσε πολύ πληγωμένος από τον τρόπο που πέθανε η μητέρα του, πολύ οργισμένος, βασανίστηκε και το μυαλό όλων μας πήγαινε αλλού. Σε καμία περίπτωση μέσα στην οικογένεια», αναφέρει οικογενειακός φίλος.

Η σχέση του ζευγαριού

Το ζευγάρι για χρόνια έδειχνε ευτυχισμένο στις κοινές εμφανίσεις του. Αρραβωνιάστηκαν το 2020 και δύο χρόνια αργότερα ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας. Ανέβαζαν συχνά φωτογραφίες μαζί, με τον γιο της 75χρονης να μιλά με λόγια λατρείας για εκείνη και να δηλώνει ευλογημένος που την έχει στο πλευρό του.

«Όταν δίπλα σου έχεις εκείνη τη μοναδική γυναίκα που σε στηρίζει σε όλες τις δύσκολες στιγμές σου, δεν σκέφτεσαι καν να κάνεις πίσω, δεν μπορείς να δειλιάσεις για τίποτα και κανέναν που στέκεται στον δρόμο σου. Όταν μοιράζεσαι ίδιες ιδέες, όνειρα και ιδανικά, δεν μπορείς παρά να νιώθεις ευλογημένος».

«Δεν είχε δείξει τέτοια στοιχεία, ούτε ήταν τέτοιος άνθρωπος», λέει οικογενειακή φίλη για την 46χρονη.

«Είχαν καλές σχέσεις (με την πεθερά). Η κυρία Στέλλα είχε πει στη μικρή της εγγονή, να την προσέχετε. Τώρα για ποιον λόγο το είχε πει αυτό; Μόνο η κυρά Στέλλα μπορεί να το ξέρει αυτό, για ποιον λόγο το είπε».

Κανείς από το φιλικό περιβάλλον δεν γνώριζε πως η 46χρονη ήταν εθισμένη στον τζόγο. Όλοι έβλεπαν μία μικροκαμωμένη γυναίκα, που πάντα ήταν πρόσχαρη και χαμογελαστή.

«Εγώ το έβλεπα πολύ αγαπημένο, χαμογελαστό, ήταν μία χαρά. Ήταν πρόσχαρη, χαμογελαστή, καμία σχέση αυτό που έβγαλε από μέσα της τώρα, τι να πω; Έπεσα από τα σύννεφα».

«Μία κοπελίτσα, μία νοικοκυρούλα, γι’ αυτό έχω πέσει από τα σύννεφα. Υπάρχουν άνθρωποι που λες γυαλίζει το μάτι του, την συγκεκριμένη ούτε να πάει το μυαλό μου. Μία κοπελίτσα 1,50 μέτρο, μια κοπέλα αδύναμη. Ούτε ήξερα ότι είναι εθισμένη στον τζόγο, ούτε το είχα καταλάβει», λένε οικογενειακοί φίλοι.

«Είχε εκφράσει φόβο»

Γυναίκα δίπλα στην οικογένεια, αναφέρει:

«Είχε εκφράσει φόβο (η 75χρονη), είχε πει να προσέχετε τη νύφη μας. Αυτό είχα μάθει, το είχε πει σε κάποιον από τους συγγενείς».

﻿</p><p>

Η σχέση με την «Χρυσή Αυγή»

Αντιθέτως, οι πολιτικές πεποιθήσεις της ήταν γνωστές σε όλους. Φρόντιζε η ίδια άλλωστε να τις διατυμπανίζει σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να δηλώνει με κάθε ευκαιρία θαυμάστρια του Νίκου Μιχαλολιάκου.

Η 46χρονη εξέφραζε την γνώμη της σχεδόν για κάθε θέμα της επικαιρότητας. Έκανε αναρτήσεις για δολοφονίες που διάβαζε και εκδήλωνε το μίσος της όταν η ΕΛ.ΑΣ. ξεσκέπαζε εγκληματικές οργανώσεις που δρούσαν υπό τον μανδύα της ακροδεξιάς συλλογικότητας.

Η 46χρονη είχε κατέβει και στην πολιτική. Ως υποψήφια με την «Χρυσή Αυγή» προσπάθησε πολλές να φορές να εκλεγεί χωρίς όμως να το καταφέρει. Άλλοτε τρίτη από το τέλος και άλλοτε ακόμα πιο χαμηλά. Το 2019 ξαναδοκίμασε στις δημοτικές εκλογές, με τον σύζυγό της τότε να γράφει κείμενο για τα αίτια της εκλογικής αποτυχίας.

Την στήριζε σε κάθε της βήμα. Μοιράζονταν τις ίδιες απόψεις, ιδεολογίες και όνειρα, ωστόσο μετά το θέατρο που έπαιζε για 25 μέρες μπροστά του, ομολόγησε ότι σκότωσε την 75χρονη μητέρα του για να βουτήξει τα χρήματα που είχε στο σπίτι της.