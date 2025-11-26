«Διανοητικά προβλήματα και εθισμό στον τζόγο» επικαλείται η πλευρά της 46χρονης κατά τη δήλωση του δικηγόρου της.

Στα δικαστήρια Πειραιά οδηγήθηκε νωρίτερα η 46χρονη που ομολόγησε τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή.

Σε βάρος της κατηγορούμενης σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι ανθρωποκτονία με δόλο, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι τελευταίες στιγμές της 75χρονης έχουν καταγραφεί σε ηχητικό ντοκουμέντο που βρίσκεται στα χέρια των αστυνομικών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Το υλικό προέρχεται από την εξωτερική κάμερα της μονοκατοικίας, μέσα στην οποία βρήκε τραγικό θάνατο η ηλικιωμένη.