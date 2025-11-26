Ένας 12χρονος μαθητής τραυματίστηκε μέσα σε σχολείο στο Ρίο της Πάτρας, έπειτα από ρίψη κροτίδας, προκαλώντας αναστάτωση στη σχολική κοινότητα.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, άγνωστος δράστης πέταξε χθες το πρωί μια κροτίδα στο προαύλιο του Γυμνασίου Ρίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αυτί ο 12χρονος μαθητής.
Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.
Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του αγνώστου, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και για επικίνδυνη σωματική βλάβη.
