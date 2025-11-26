Απειλητικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έλαβε το προηγούμενο διάστημα ο δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών Σίμος Δανιηλίδης. Ως αποστολέας του μηνύματος ταυτοποιήθηκε ένας 37χρονος άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή μέσω ηλεκτρονικού μέσου.

Ο δήμαρχος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, καταθέτοντας μήνυση που οδήγησε σε προκαταρκτική εξέταση κατόπιν εντολής εισαγγελέα. Στο πλαίσιο της έρευνας, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βόρειας Ελλάδος εντόπισε τα στοιχεία του χρήστη και διαχειριστή του λογαριασμού από τον οποίο εστάλη το μήνυμα, το οποίο περιείχε απειλές κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας του δημάρχου.