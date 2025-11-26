Στην έλευση της κακοκαιρίας Adel αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς, επισημαίνοντας ότι «αύριο Πέμπτη θα βρίσκεται πολύ κοντά στη Δυτική Ελλάδα κινούμενο αργά ανατολικά τροφοδοτώντας με υγρασία και έντονα φαινόμενα τις ευπαθείς περιοχές σε Ν-ΝΔ ρεύμα . Εκτός από τα δυτικά θα επηρεαστεί η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη -περισσότερο την Παρασκευή – όπου το σύστημα θα μετακινθεί ανατολικότερα».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Κολυδά:

Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ADEL

το κύμα κακοκαιρίας #Adel αύριο Πέμπτη θα βρίσκεται πολύ κοντά στη Δυτική Ελλάδα κινούμενο αργά ανατολικά τροφοδοτώντας με υγρασία και έντονα φαινόμενα τις ευπαθείς περιοχές σε Ν-ΝΔ ρεύμα . Εκτός από τα δυτικά θα επηρεαστεί η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη -περισσότερο την Παρασκευή – όπου το σύστημα θα μετακινθεί ανατολικότερα.

Στη δορυφορική η έντονη καταιγίδα Στην Αιτωλοακαρνανία που η κορυφή του νέφους έχει ξεπεράσει το ύψος των 11 χιλιομέτρων . Το ισχυρό καταιγιδοφόρο κύταρρο εντοπίζεται ως περιοχή όπου η θερμοκρασία της κορυφής του νέφους (υπολογισμένη από δορυφορικά δεδομένα) είναι χαμηλότερη αυτής της τροπόπαυσης. Πρόκειται δηλαδή για περιοχές όπου τα ανοδικά ρεύματα της καταιγίδας είναι τόσο ισχυρά ώστε να ξεπερνούν το φράγμα της τροπόπαυσης (“overshooting tops”). Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η διαφορά τόσο ισχυρότερη εν γένει είναι η καταιγίδα.

Υψηλά τα επίπεδα βροχών σήμερα στα δυτικά , αλλά οχι στα επίπεδα των προηγουμένων ημερών . Χαρακτηριστική περίπτωση τα Πράμαντα Ιωαννίνων που έχουν σήμερα περί τα 80mm ως τώρα , ενω την περασμένη Παρασκευή σημειώθηκε το “αστρονομικό” ποσό των την 256 mm

Ποιες περιοχές και πότε θα πληγούν από την κακοκαιρία

Σημειώνεται ότι σήμερα συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω της συνεχιζόμενης κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα, Τέταρτη 26 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Την Επιτροπή συγκάλεσε σήμερα ο γγ Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

1) Σήμερα Τετάρτη θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα και κυρίως στα βορειοδυτικά και από το βράδυ στην Ανατολική Μακεδονία.

2) Την Πέμπτη κακοκαιρία προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα, τη Λακωνία, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

3) Την Παρασκευή συνεχίζεται η κακοκαιρία στη χώρα μας, ωστόσο στη δυτική Ελλάδα ο καιρός θα γίνει γρήγορα άστατος. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά πολύ ισχυρά στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο και πιθανόν στα Δωδεκάνησα.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε ανακοίνωσή του, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.Δ.) θα επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού προκειμένου να πραγματοποιήσουν άμεσα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να έχουν πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.