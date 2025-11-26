Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, η κακοκαιρία ADEL θα επηρεάσει το σύνολο της χώρας, με τα φαινόμενα να είναι πιο γενικευμένα και σε πολλές περιοχές ιδιαίτερα ισχυρά. Συγκεκριμένα, στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, αλλά και στο ανατολικό Αιγαίο, οι βροχές και καταιγίδες θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους, δίνοντας μεγάλα ύψη βροχής.

Περιοχές με τα εντονότερα φαινόμενα

Ιδιαίτερα, λοιπόν, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν επίσης βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ωστόσο μικρότερης έντασης σε σχέση με τις προαναφερθείσες περιοχές.

Καιρός στο Αιγαίο και την Κρήτη

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα επικρατούν κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ θα υπάρξουν και μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας. Στα νησιά κυρίως του ανατολικού Αιγαίου τα φαινόμενα τη νύχτα θα ενταθούν.

Άνεμοι και μεταφορά σκόνης

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο νότιο Ιόνιο και στο Αιγαίο θα φτάνουν έως 7 μποφόρ. Το πρωί, οι ριπές αναμένεται να αγγίξουν τοπικά και τα 8 μποφόρ, κυρίως στο Αιγαίο.

Παράλληλα, οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε χαμηλές έως μέτριες συγκεντρώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά, καθώς και στο Ιόνιο, θα φτάσει τους 15–18°C, ενώ στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12–14°C. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, αναμένονται τιμές στους 19–21°C και τοπικά έως 22°C.

Αττική

Στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα, ενώ θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς, φτάνοντας τοπικά και τους 21°C, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ, με πρόσκαιρες ενισχύσεις έως και 7 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατούν αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους και κατά διαστήματα θα είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς, αγγίζοντας τοπικά και τους 17°C, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, περίπου στα 3 με 4 μποφόρ.

Δύσκολη και η Παρασκευή – Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ήμερες

Παρόμοιο σκηνικό αναμένεται και την Παρασκευή, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, οι οποίες κατά τόπους και κατά διαστήματα θα είναι έντονες – άλλωστε οι καταιγίδες από μόνες τους αποτελούν ένα ισχυρό και αιφνίδιο φαινόμενο. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο, αλλά και έως τις πρώτες πρωινές ώρες στη δυτική Ελλάδα, τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα ισχυρά, συνοδευόμενα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στο Ιόνιο στα 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, συμβάλλοντας εκ νέου στη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Το Σάββατο, οι βροχές θα συνεχιστούν, αλλά τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα.

Την Κυριακή, ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική βελτίωση στις περισσότερες περιοχές, με τοπικές βροχές κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, μέτριας έντασης, ενώ η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.