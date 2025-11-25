Ομόφωνη και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ήταν η απόφαση που έλαβαν οι ένορκοι να καταδικάσουν τον 56χρονο Βρετανό Ρόμπερτ Ίσομ για τις βαριές σωματικές βλάβες που προκάλεσε από πρόθεση στη σύντροφό του, Τρούντι Μπέρτζες.

Το θύμα έμεινε παράλυτο και καθηλωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο για όλη την υπόλοιπη ζωή της.

Θύμα για χρόνια

Ο Ίσομ, κηπουρός στο επάγγελμα, έσπασε τον λαιμό της 57χρονης όταν εκείνη τού ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να τον εγκαταλείψει. Η Μπέρτζες ήταν θύμα κακοποίησης για χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο.

Η χειρουργική επέμβαση για τη σταθεροποίηση του τραύματος διήρκεσε εννέα ώρες, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Daily Mail. Η γυναίκα νοσηλεύτηκε τρεις μήνες στην εντατική, ενώ οι γιατροί φοβούνταν ότι δεν θα μπορούσε να αναπνεύσει χωρίς μηχανική υποστήριξη.

24ωρη φροντίδα

Μεταφέρθηκε στη μονάδα αποκατάστασης τραυμάτων της σπονδυλικής στήλης, όπου συνεχίζει θεραπείες. Όταν πάρει εξιτήριο, θα χρειαστεί να ζει σε αμαξίδιο, με το σπίτι της να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες της. Θα χρειάζεται φυσιοθεραπείες, εργοθεραπεία και 24ωρη φροντίδα εφ’ όρου ζωής.

Η οικογένειά της έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία από το νοσοκομείο, που δείχνει τη Μπέρτζες παράλυτη και συνδεδεμένη με μηχανήματα. Σε βιντεοσκοπημένη κατάθεση στο δικαστήριο, η ίδια περιέγραψε ότι δεν αισθάνεται τίποτα από το στέρνο και κάτω, ενώ ο πόνος δυσκολεύει την αναπνοή της.

«Νιώθω τα πόδια μου σαν παγωμένη τσιμεντένια πλάκα» είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αισθάνεται το σώμα της «σαν να είμαι σε μια πολύ στενή πανοπλία».

«Νιώθω το λαιμό μου και τα χέρια μου είναι εν μέρει παράλυτα, αλλά μπορώ να τα κουνήσω. Δυστυχώς, οι παλάμες μου είναι πολύ μουδιασμένες και δεν μπορώ να κλείσω τα δάχτυλα, οπότε δεν μπορώ να κρατήσω τίποτα», περιέγραψε. Παρά ταύτα, τόνισε ότι ελπίζει για το μέλλον.

«Πρέπει να κρατηθείς από την ελπίδα γιατί μου πήρε κάθε χαρά που είχα, ειδικά το να παίζω με την εγγονή μου. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε κουλουράκια, δεν μπορώ να γυρίσω τις σελίδες του βιβλίου. Προφανώς είμαι συντετριμμένη, η ζωή μου έχει καταστραφεί», είπε συγκινημένη.

Ήταν κακοποιητικός στη σχέση

Η Μπέρτζες γνώρισε τον Ίσομ το 2017, λίγο μετά τον θάνατο του συζύγου της. Στην αρχή η σχέση τους ήταν γεμάτη αγάπη και πάθος, όμως σταδιακά ο Ίσομ έγινε κακοποιητικός, βίαιος και ελεγκτικός.

Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, η Μπέρτζες αποφάσισε να βάλει τέλος στη σχέση. Ο Ίσομ εξερράγη, την άρπαξε από το κεφάλι και το πίεσε με δύναμη προς τα κάτω. «Ένιωσα τον λαιμό μου να σπάει», κατέθεσε η γυναίκα στο δικαστήριο.

Προσπάθησε να ουρλιάξει, αλλά δεν μπορούσε να βγάλει φωνή, ενώ εκείνος συνέχιζε να την πιέζει. Ο Ίσομ ισχυρίστηκε στους διασώστες ότι η σύντροφός του «έπεσε από το κρεβάτι» και τραυματίστηκε, ενώ στην αστυνομία είπε πως «πάλευαν για πλάκα και κάτι δεν πήγε καλά».

Ο 56χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη, με την ποινή του να αναμένεται να ανακοινωθεί στα τέλη Φεβρουαρίου.