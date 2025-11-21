Για μια σειρά θεμάτων μίλησε σε συνέντευξή της η ηθοποιός Μαριάννα Τουμασάτου. «Να είναι ευτυχισμένη θέλω. Ας μην πάρει πτυχίο. Αν είναι να έχει άγχη, να “μουντζουρωθεί“, ας μην πάρει το ρημαδοπτυχίο. Τα ξέρει όλα για την υποκριτική αλλά και εμένα να μου τα έλεγες, δεν θα με σταμάταγες» είπε για την κόρη της μιλώντας στην εκπομπή Happy Day.

Η ηθοποιός μίλησε για τις αντιδράσεις στον δρόμο παλιότερα. «Στο παρελθόν έχω παίξει ξύλο, έχω πάει στο νοσοκομείο. Με άνδρες. Τρως πέντε, ρίχνεις μιάμιση. Κατάλαβα μεγαλώνοντας ότι μόνο η ανοησία με οδηγούσε να ασχολούμαι με πλάσματα τέτοιους είδους. Αν ο άλλος θέλει να μου πάρει τη σειρά και θέλει τόσο πολύ, κρέμεται η ζωή του από τη σειρά μου, ε ας την πάρει. Αν είναι να δώσω τόση χαρά με το να δώσω τη σειρά μου στο αυτοκίνητο, ας την πάρει. Με αυτά τα “πήγαινε να πλύνεις πιάτα”… αυτουνού η κριτική είναι εγώ να πλένω πιάτα, εγώ πόσο χαζή πρέπει να είμαι για να ασχοληθώ με αυτόν που θεωρεί ότι πρέπει να πλύνω πιάτα;».

Η ηθοποιός απέκλεισε το ενδεχόμενο να βρεθεί πίσω από ένα live στούντιο, εξηγώντας πως δεν είναι κάτι που μπορεί να στηρίξει. «Δεν έχω τέτοια ταλέντα. Αυτό που κάνετε εσείς το ζωντανό… σας θαυμάζω, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Σαν αυτό που έκανα, θα το έκανα. Δεν έχω την ικανότητα για το ζωντανό».

«Δεν νομίζω πως υπάρχουν μυστικά γενικώς. Κάναμε την διαδρομή μας. Ο καθένας κουβαλάει έναν χαρακτήρα, τα όνειρά του, τις ανάγκες του και πρέπει δυο άνθρωποι να τα βάλουν κάτω και να τα κάνουν ένα παζλ και να χωρέσουν και των δυο, όχι μόνο του ενός. Θα δοθούν μάχες αλλά θα το παλέψεις και θα πας παρακάτω αν είναι να πάει παρακάτω. Δεν μπορεί να πάει κάτι παρακάτω αν δεν έχει μέλλον» ανέφερε.