Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις φίλης της 40χρονης γυναίκας που ξυλοκοπήθηκε άγρια μέσα στο σπίτι της στο Κορωπί, με την ίδια να προσπαθεί ακόμη να θυμηθεί τι ακριβώς συνέβη τη μοιραία νύχτα.

Η γυναίκα, υπήκοος Λιθουανίας, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, έπειτα από οκταήμερη νοσηλεία. Τα τραύματα στο πρόσωπό της μαρτυρούν τη σφοδρότητα του ξυλοδαρμού, ενώ η ίδια επανέλαβε πως δεν θυμάται ποιος ήταν ο δράστης.

Μαρτυρία φίλης: «Επειδή την ξέρω, θα τον αθωώσει πανηγυρικά»

Μιλώντας στην εκπομπή του MEGA «Χαμογέλα και πάλι», φίλη της 40χρονης περιέγραψε μια ζωή γεμάτη βία και κακοποίηση. «Σε όλες τις σχέσεις της δυστυχώς φταίει το οικογενειακό της περιβάλλον. Ήταν πάντα κακοποιημένη. Πάντα. Με σπασμένη κλείδα. Είχε γενικότερα κακοποιητικές σχέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια υποστήριξε πως η γυναίκα είχε μιλήσει ανοιχτά για την κακοποίησή της, αποκαλύπτοντας ότι δεχόταν χτυπήματα για διάφορους λόγους. «Είχε μια πάρα πολύ δύσκολη παιδική ηλικία. Για εκείνη, αυτές οι σχέσεις είναι φυσιολογικές. Σχέσεις αγάπης – εξάρτησης», είπε, επισημαίνοντας ότι ο πατέρας της, γνωστός ψυχίατρος, «δεν έπρεπε να αποκτήσει παιδιά» και ότι ευθύνεται για τα μοτίβα σχέσεων που αναζητά η Άγκνες.

«Η Άγκνες ήταν από μόνη της ένα κακοποιημένο παιδί από τον πατέρα της. Έχει μεγαλώσει κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Από την ηλικία των 10 ετών και μετά χρειαζόταν ψυχοθεραπεία», πρόσθεσε η φίλη της, εκτιμώντας πως η 40χρονη δυσκολεύεται να αναγνωρίσει τι σημαίνει πραγματική αγάπη.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, η γυναίκα φέρεται να καλύπτει τον άνθρωπο που την κακοποίησε. «Πολύ λυπάμαι που καλύπτει έναν τέτοιο άνθρωπο. Όταν μας ξυλοφορτώνουν δεν σκύβουμε το κεφάλι. Εάν κοιταχτεί στον καθρέφτη, ελπίζω να της έρθει η θεία φώτιση και να πει “όχι, έχω και δύο παιδιά”», τόνισε, προσθέτοντας ότι «ο ξυλοδαρμός που σε στέλνει στη ΜΕΘ δεν είναι αγάπη».